Vereador Sassá entra na disputa pela presidência da Câmara Municipal de Manaus

Manaus (AM) – O vereador Sassá da Construção Civil (PT), vai concorrer à presidência da Câmara Municipal de Manaus (CMM), o anúncio foi feito durante a Sessão Plenária desta segunda-feira (21). Segundo o parlamentar, como há suspense em torno da eleição para a mesa diretora, ele se lança candidato para mostrar sua independência.

“Qualquer um de nós pode ser candidato. Mas muitos só fazem aquilo que o partido determina. No meu caso, eu prefiro agir com independência. No meu mandato só quem manda é o povo que me elegeu. Portanto, como não tenho rabo preso com ninguém, vou disputar a presidência da Câmara”,

concluir o parlamentar.