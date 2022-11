Vereador Sassá repudia atentado contra casa de dirigente do PT em Manaus

Um muro pintado com a imagem do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi alvo de pelo menos oito tiros em Manaus (AM).

Manaus (AM) – O líder do Partido dos Trabalhadores (PT), na Câmara Municipal de Manaus, vereador Sassá da Construção Civil, repudiou a ação criminosa que ocorreu na madrugada da última quarta-feira (2/11), contra a casa do bancário José Cláudio Ramos, localizada no bairro da Paz, zona Centro-oeste de Manaus.

Em suas redes sociais o vereador repudiou e denunciou o fato mostrando as imagens de uma câmera de vigilância que registrou o momento em que o muro da residência foi atingido com, pelo menos, oito tiros, disparados a partir de um veículo de placa ainda não identificada.

Muro Pintado foi baleado por bolsonaristas

José Cláudio Ramos, é conhecido em Manaus como PTzinho, pela sua militância no Partido dos Trabalhadores e por pintar no muro da sua casa artes que fazem referência a Lula. Por isso, também, a residência é conhecida como a “Casa Vermelha”.

“Quero fazer uma denúncia aqui, a casa de um companheiro nosso foi crivada de bala. O ódio tá tomando de conta dessas pessoas que não tem compromisso com o povo brasileiro. Eu, como vereador de Manaus, não me intimido com vocês tá. Tem que respeitar a democracia”, enfatiza o vereador.

Saiba mais sobre o caso:

Um muro pintado com a imagem do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi alvo de pelo menos oito tiros em Manaus (AM). O atentado ocorreu na madrugada desta quarta-feira (2) e foi gravado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram o momento em que uma caminhonete passa pelo local, por volta de 4h40. É possível ver as balas atingindo o muro, que traz o rosto de Lula e os dizeres: “Lula já é presidente” e “[Em] 2023 a picanha vai voltar”.

Veja no vídeo: