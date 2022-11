Carreta da Defensoria Pública finaliza mutirão de atendimento em Iranduba

Manaus (AM) – De chapéu de couro e roupa social, Juvenal Antonio da Silva, 95, chegou cedo para garantir atendimento na unidade móvel da Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) iniciou os trabalhos na segunda-feira (21), no estacionamento do PAC de Iranduba, a 36 quilômetros de Manaus.

“Ele veio corrigir o nome no registro, que está Juvenal Antunes em vez de Juvenal Antonio. Aí aproveitei e trouxe minha mãe para dar entrada na segunda via de registro dela, que é antigo”, explicou a filha Cleonice da Silva.

De acordo com a assessoria, desde o primeiro dia, a população compareceu em peso ao local de atendimento na cidade, com média de 150 senhas distribuídas diariamente. A equipe de 13 pessoas se dividiu em nove guichês de atendimento.

A maioria dos casos foram relacionados a ação de alimentos (pensão alimentícia) e divórcio.

Quem perdeu o atendimento da carreta pode contar com a Defensoria de Iranduba, que inaugurou esta semana e inicia o atendimento permanente na cidade a partir do dia 29 de novembro.

A nova unidade fica no prédio do PAC (Centro Comercial Rio Negro Center), na estrada de Iranduba e conta com dois defensores públicos, dois analistas, um técnico administrativo e três estagiários de Direito.

O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h. A partir de dezembro, o atendimento também poderá ser feito à distância, através do WhatsApp (92) 98559-1599.

