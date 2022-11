Após quase 30 dias recluso no Palácio, Bolsonaro participa de evento militar

Ele participou de uma cerimônia promovida pela Academia Militar das Agulhas Negras, na cidade de Resende, mas não discursou e saiu do evento sem falar com a imprensa.

Resende (RJ) – Após derrota nas eleições presidenciais, presidente Jair Bolsonaro (PL) fez hoje (26), a primeira participação em uma agenda oficial após o resultado das urnas, em 30 de outubro. Ele participou de uma cerimônia promovida pela Academia Militar das Agulhas Negras, na cidade de Resende, mas não discursou e saiu do evento sem falar com a imprensa.

Bolsonaro estava acompanhando dos ministros da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e da Secretaria-geral da Presidencia, Luiz Eduardo Ramos. A cerimônia militar ainda contou com a presença do vice-presidente Hamilton Mourão, de comandantes das Forças Armadas e ministros do Superior Tribunal Militar.

Recluso no Palácio

Nas últimas semanas após o segundo turno das eleições, Bolsonaro ficou a maior parte do tempo no Palácio da Alvorada, onde recebeu aliados e ministros.

Ele retornou ao Palácio do Planalto pela primeira vez em 20 dias na última quarta-feira (23). O presidente também diminuiu consideravelmente as publicações nas redes sociais. Os bolsonaristas falam em tática orquestrada para adiar ‘algo que está por vir’. Observadores do cenário dizem que é apenas ‘teoria da conspiração’.

Leia mais:

Bolsonaro se reúne com Forças Armadas após Moraes rejeitar ação contra urnas

Presidente do PL diz que não reconhece resultado das urnas

Moraes desbloqueia recursos do PP e Republicanos em ação sobre urnas