Manaus oferta 75 pontos de vacinação contra Covid nesta semana

Manaus (AM)- A Prefeitura de Manaus oferta 75 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta semana, de segunda a sexta-feira, 28 de novembro a 2 de dezembro, dando continuidade aos esforços para ampliar o público alcançado pela campanha, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Os usuários devem buscar a unidade mais próxima, portando documento de identidade com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacina.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, informa que a vacinação será realizada em horários especiais em dias de jogo da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo. Na segunda-feira será das 7h às 10h, e na sexta-feira das 8h às 13h.

“Se você está com doses pendentes, aproveite para buscar uma de nossas salas de vacina durante a semana, principalmente nesse período de Copa, quando as pessoas se aglomeram e podem acabar tendo contato com o vírus. O esquema vacinal atualizado garante a proteção contra as formas graves da doença, e isso é muito importante para que todos se divirtam e torçam com segurança”, disse Shádia.

A secretária destaca que, de terça a quinta-feira, os pontos de vacinação funcionarão normalmente, inclusive em unidades de horário ampliado, que estendem o atendimento até as 20h. O público de 12 anos de idade ou mais pode ser vacinado em qualquer um dos 75 pontos de imunização.

Já a vacinação infantil é centralizada em unidades de referência, sendo 34 endereços para as crianças de 5 a 11 anos de idade, dez pontos para os pequenos de 3 e 4 anos, e quatro unidades para as crianças de seis meses a menores de 3 anos (2 anos, 11 meses e 29 dias).

A lista com endereços, horários, públicos e vacinas disponíveis pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), no link bit.ly/localvacinacovid19 e ainda nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

Esquema vacinal

Shádia Fraxe orienta que a primeira e segunda doses devem ser tomadas por todo o público contemplado, para que o ciclo vacinal inicial seja completo. Até então, crianças de até 11 anos devem ser levadas para receber apenas duas doses.

Já a terceira dose está liberada para todas as pessoas a partir de 12 anos de idade. A quarta dose pode ser tomada pelo público em geral a partir de 18 anos de idade, e também adolescentes de 12 a 17 anos com alto grau de imunossupressão. A quinta dose é ofertada apenas aos imunossuprimidos com 18 anos de idade ou mais.

Os intervalos variam de acordo com a vacina aplicada, idade do usuário e sua condição de saúde, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, e podem ser conferidos no site ou nas redes sociais da Semsa.

Tecnologia

Visando agilizar e facilitar o acesso da população, além de garantir transparência na campanha de vacinação contra a Covid-19, a Semsa dispõe de uma série de sistemas ágeis e inovadores que contribuem com o sucesso da imunização no município.

No Vacinômetro municipal (vacinometro.manaus.am.gov.br), a população pode acompanhar em tempo real o número de doses aplicadas. O sistema permite a visualização de doses aplicadas por dia, inclusive com detalhamento de 1ª a 5ª doses, e também por faixa etária e por unidade.

Na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), uma das principais funcionalidades é a consulta individual das doses recebidas, ideal para o usuário que perdeu o cartão de vacina ou esqueceu quantas doses recebeu. Os cidadãos também podem emitir o certificado de vacinação, válido em âmbito municipal, realizar o cadastro pessoal e acessar notícias e documentos que garantem a transparência no processo de vacinação.

