Caminhão cai em barranco e motorista fica ferido na Zona Leste de Manaus

O motorista saiu consciente do resgate com suspeita de fratura na perna

Manaus (AM) – O motorista de um caminhão caçamba acabou perdendo o controle do veículo e caiu em um barranco na rua Pista da Raquete, na invasão Nova Vitória, na Zona Leste de Manaus. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (28).

De acordo com informações de testemunhas, assim que o caminhão caiu no barranco, a população se aproximou para ver o que havia acontecido com o motorista. O homem ficou preso às ferragens do caminhão e foi necessária a a atuação de equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM).

Veja o vídeo:

A equipe de resgate informou que o homem esteve consciente durante o desencarceramento e em seguida foi entregue aos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com uma suspeita de fratura na perna esquerda.

A unidade hospitalar para qual a vítima foi levada não foi informada. O caminhão deve passar por perícia que irá apontar as causas do acidente.

O caso será registrado em um Distrito Integrado de Polícia (DIP).

