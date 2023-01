Polícia apreende 1,5 toneladas de drogas escondidas em carga de pirarucu

Nesta quarta-feira (18), a Operação “Rio Amazonas”, da Polícia Civil do Pará, apreendeu cerca de 1,5 toneladas de drogas nas proximidades do município de Óbidos. As drogas, avaliadas em quase R$ 35 milhões, estavam escondidas debaixo de 12 toneladas de pirarucu dentro de uma embarcação.

De acordo com as investigações, o barco saiu de Manaus e tinha como destino a cidade de Santarém, Pará. Três tripulantes do barco foram presos. Eles não tiveram as identidades reveladas. O pescado que cobria a carga de entorpecentes também foi apreendido.

