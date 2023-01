Prefeitura de Manaus lança novo portal de serviços do município

Focado na segurança e modernidade, o prefeito de Manaus, David Almeida, e o titular da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), Israel Conte, lançaram, nesta quarta-feira, 25/1, o novo portal da Prefeitura de Manaus com todos os serviços públicos integrados, para a população em geral e servidores municipais.

O lançamento aconteceu no Casarão da Inovação Cassina, no Centro, com a presença de secretários municipais e convidados da imprensa.

Com uma plataforma responsiva e de fácil acesso, o portal com endereço www.manaus.am.gov.br foi totalmente reformulado pela Semcom, e conta com uma agência de notícias, atualizada todos os dias, facilitando a divulgação das ações e serviços que beneficiam a cidade.

“A prefeitura tinha mais de 50 sites e agora temos todos os serviços em um só lugar. Isso é mais uma ação que estamos fazendo para beneficiar a população e é fruto do trabalho desenvolvido pela Semcom. Em todas as áreas nós estamos buscando a reestruturação e na comunicação não é diferente. Manaus está em evidência e a cada dia mais estamos trabalhando para que esse crescimento seja contínuo”, afirmou o prefeito David Almeida.

O vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta, destacou que o lançamento do novo portal faz a comunicação da prefeitura se tornar um elo mais forte entre a população e o poder público.

“Temos que cumprimentar toda a equipe de comunicação pelo ineditismo, que coloca a Prefeitura de Manaus na vanguarda da comunicação nacional. Antigamente as pessoas precisavam fazer uma peregrinação para buscar informações e serviços. Hoje nós temos uma plataforma que concentra tudo isso para a população de Manaus”, disse Rotta.

Semcom

De acordo com o secretário da Semcom, Israel Conte, já estão disponíveis na nova plataforma os conteúdos das secretarias de Educação (Semed), Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Saúde (Semsa) e do Centro de Cooperação da Cidade (CCC). As demais secretarias vão ser incluídas gradativamente.

“A determinação do prefeito David Almeida é comunicar com transparência. Por isso, nós estamos entregando aqui a primeira etapa de um portal mais moderno e seguro, para disponibilizar o melhor serviço para a população. Por incrível que pareça, a Secretaria de Comunicação não tinha um portal exclusivo dela e agora estamos facilitando a divulgação das informações para os órgãos de imprensa”, destacou Conte.

O subsecretário da Semcom, Jack Serafim, ressaltou que o novo portal vai apresentar com mais facilidade os serviços mais acessados pela própria população. “Essa nova tecnologia, que estamos adotando na prefeitura, faz os primeiros ícones serem aqueles que são os mais buscados pelas pessoas. Nós estamos invertendo uma lógica antiga, que era de usar o site da prefeitura para publicidade e promoção pessoal. Isso não vai mais acontecer, por determinação do prefeito. Estamos fazendo uma economia gigantesca, pois antes tínhamos 50 sites com necessidade de atualização e 50 processos de manutenção. Agora, com um único site temos um processo de defesa melhor para todas as secretarias”.

Serviços

Um dos serviços mais buscados pela população é a procura de vagas na rede municipal de ensino. Com o novo portal o acesso está facilitado e a busca será mais rápida e segura.

“O portal da Semed estava defasado há 15 anos e agora estamos vivendo algo novo. É um momento maravilhoso para ser lançado, porque estamos retornando às aulas e temos muita procura de vagas de creche e escolas. O prefeito David está mostrando que essa gestão pensa de forma humanitária no cidadão e nos servidores”, afirmou a secretária da Semed, Dulce Almeida.

O secretário da Semef, Clécio Freire, lembrou que os cidadãos podem ter acesso às guias de pagamento do IPTU 2023, que será lançado ainda neste mês de janeiro.

“Esse portal traz uma proposta inovadora, facilitando a comunicação da Semef com os contribuintes. Ainda em janeiro nós estaremos lançando o IPTU 2023. Os contribuintes não precisam esperar o carnê chegar em casa, basta acessar o portal para baixar a guia e providenciar o pagamento em cota única. Quem fizer isso, vai estar concorrendo a prêmios de automóvel e dinheiro”, disse o secretário.

Novidade

Além de disponibilizar diversos serviços nas áreas de educação, saúde, infraestrutura, finanças, com alvará e IPTU, entre outros, o portal traz como uma das novidades o acesso às câmeras de segurança do Centro de Cooperação da Cidade (CCC).

“O site da prefeitura é um site de serviços. Nada mais justo que mostrarmos ao cidadão algumas câmeras em tempo real, que serão alternadas em locais diferentes de acordo com o tempo. Nosso objetivo é facilitar a vida da população”, pontuou Sandro Diz, superintendente do CCC.

