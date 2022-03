A justa luta de Wilson e David

Preocupados com a tragédia que paira sobre a Zona Franca de Manaus, o governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida decidiram encarar o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tentar convencê-lo a revogar a decisão de reduzir o IPI em 25%.

Com a total solidariedade de parlamentares e das lideranças empresariais do Amazonas, Wilson e David se movimentam para que o decreto do Governo Federal não trave de vez as atividades das empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM), que são isentas do IPI.

Wilson e David possuem perfeita consciência da dimensão da tragédia que atingirá a ZFM com a redução linear de 25% do IPI. Por isso, eles travam o bom combate com uma grande frente de apoio político manifestada pelos membros da bancada federal amazonense no Congresso Nacional e pelos membros da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), à frente o deputado-presidente Roberto Cidade (PV), que repudiam a redução absurda e defendem a luta para que as vantagens comparativas da ZFM sejam respeitadas.

Além dos parlamentares, lideranças da indústria e do comércio apoiam o forte movimento político encabeçado por Wilson e David, unindo esforços para buscar reverter mais um ato hostil do Governo Federal contra a ZFM.

Na Câmara Federal, os deputados Marcelo Ramos (PSD) e Zé Ricardo (PT) apresentaram Projetos de Decreto Legislativo (PDL) com o objetivo de barrar o ato do Palácio do Planalto e impedir que o Amazonas retroceda a cerca de 100 anos na história, amargando um novo período de grave crise econômica pós-ciclo da borracha.

