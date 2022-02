Segundo ele, o PL encontrará mais resistência entre os senadores e poderá ser rejeitado se contar com o empenho do Palácio do Planalto

Frente Parlamentar Evangélica promete dar o troco contra os jogos de azar

Inconformada por ter perdido a batalha na Câmara Federal, que aprovou o projeto de lei que oficializa os jogos de azar no Brasil, a Frente Parlamentar Evangélica, presidida pelo deputado Sóstenes Cavalcante (União Brasil-RJ), promete se vingar e derrubar a matéria no Senado.

Segundo ele, o PL encontrará mais resistência entre os senadores e poderá ser rejeitado se contar com o empenho do Palácio do Planalto, que, conforme especialistas, terá que ser flexível quanto aos evangélicos para poder ter o apoio deles na campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro.

Veto a caminho

Em live, o presidente Bolsonaro garantiu que vetará o PL dos jogos de azar caso passe no Senado, apesar do apoio ao projeto por parte do senador Flávio Bolsonaro e do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP).

“O que eu já decidi aqui e a Câmara toda sabe e os presidentes da Câmara e do Senado também sabem: uma vez aprovado, a gente vai exercer nosso direito de veto”, declarou o presidente.

CNBB é contra

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) uniu-se à Frente Parlamentar Evangélica na luta para derrubar os jogos de azar no Senado, na próxima semana.

Nas redes sociais, o presidente da CNBB e arcebispo de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, condenou a legalização dos jogos, ressaltando “prejuízos morais e sociais às famílias”.

Pela paz no mundo

No Twitter, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), conclamou a população amazonense a rezar para que o conflito entre Rússia e Ucrânia cesse logo e a paz seja restabelecida no mundo.

“Diante dos acontecimentos recentes, é sempre bom lembrar que o diálogo e a paz são o melhor caminho. Vamos tirar um minutinho do nosso dia para orar pela paz no mundo”, escreveu Cidade.

O diálogo é tudo

A exemplo de Roberto Cidade, o diplomata e ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia e apelou em favor do diálogo.

“Como diplomata que sou, prezo sempre pelo diálogo e pelo entendimento com respeito. Guerra em nada contribui. Só serve para dizimar vidas e gerar mais violência. A história ensina, mas há quem não queira aprender”, desabafou Arthur nas redes sociais.

Isenção a ornamentais

Com a isenção de ICMS na comercialização de peixes ornamentais no Amazonas, o governador Wilson Lima aposta no crescimento dos negócios envolvendo a espécie, possibilitando significativos lucros aos pescadores.

Para o pescador conseguir a emissão da Nota Fiscal Eletrônica Avulsa (NF-e) com a isenção do ICMS é necessário possuir o Cartão do Produtor Primário (CPP), emitido exclusivamente pelo Idam.

4 mi de dólares

Números da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) apontam um lucro da ordem de 4 milhões de dólares do Governo Federal com a exportação de peixes ornamentais.

O país exporta 20 milhões de ornamentais de água doce por ano, tornando a atividade muito mais lucrativa que a extração de madeira e a mineração.

ZFM em perigo

Para o deputado federal Marcelo Ramos (PSD), não passou de mera peça retórica o discurso feito em recente reunião do CAS da Suframa pela nova titular da secretária especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, (Sepec), Daniella Marques Consentino.

Em várias postagens nas redes sociais, o vice-presidente da Câmara dos Deputados disse ter certeza de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, cumprirá sua promessa de reduzir drasticamente o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e prejudicar as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus.

Guedes avança tropas

Em uma postagem, Marcelo diz: “As tropas do ministro Paulo Guedes e do Governo Bolsonaro estão prestes a marchar sobre os empregos dos amazonenses e a economia do Amazonas com a mesma força avassaladora que a Rússia marcha sobre a Ucrânia. Vamos ver quem vai reagir e quem vai se abraçar com os agressores”.

Em outro tweet, o parlamentar afirma: “Os canhões de Guedes não estão apontados só pra ZFM, mas para toda indústria nacional incentivada (bens de informática, semicondutores, p.e.). Com a redução do IPI dos importados mataremos essa indústria e exportaremos os empregos dos brasileiros”.

UEA investiga

A Comissão de Sindicância da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) investiga a denúncia de irregularidade administrativa envolvendo o professor Helder Bindá Pimenta, suspeito de traficar órgãos humanos.

O reitor da UEA, Cleinaldo de Almeida Costa, pontuou que a medida é para obter respostas do ponto de vista institucional. “A Comissão é constituída por dois advogados e dois patologistas. São profissionais qualificados para avaliar o caso”, disse.

Ouro e fraude

A Polícia Federal investiga a Cooperativa de Garimpeiros e Mineradores de Ourilândia e Região (Cooperouri), que pode ter sido beneficiada pelo pré-candidato ao governo do Pará, senador Zequinha Marinho (PSC-PA), para extrair outo clandestinamente no sul do Pará.

A área explorada abrange a terra indígena Kayapó e já teria rendido milhões de reais à cooperativa ligada a empresa italiana Chimet, que comercializa ouro na Europa.

Aposentados

O Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou ontem a revisão da vida toda a beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A corte formou maioria de 6 a 5 no processo, que estava paralisado com um pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes, que deu seu voto de minerva a favor dos segurados.

Dessa forma, agora será normal a inclusão de todas as contribuições previdenciárias realizadas pelos trabalhadores antes de julho de 1994 no cálculo da aposentadoria.

Auxílio Estadual

O Governo do Amazonas encerra, na segunda-feira (28), a nova etapa de entrega de cartões remanescentes do cartão Auxílio Estadual permanente na capital e nos 61 municípios do interior.

Mais de 22 mil cartões restantes serão redistribuídos a partir de abril, desta vez para famílias na lista de espera do Cadastro Único (CadÚnico).

Em quatro meses, a ajuda financeira de R$ 150 chegou a 277.487 beneficiários, sendo 143.602 na capital e 133.885 no interior.

Estágio nos EUA

A Universidade UNG, em parceria com o Forsyth Institute (Cambridge, EUA), abriu inscrições para o Student Scholars Urdergraduate Summer Program, programa de estágio voltado para estudantes de Odontologia de todo o Brasil.

O programa irá selecionar alunos que participarão de um intercâmbio no Instituto de Pesquisas.

Durante o intercâmbio, que acontece entre os dias 11 e 29 de julho, os alunos irão participar de projetos de pesquisa com orientadores de renome da Forsyth. Os interessados terão até 15 de abril para fazer a inscrição por meio do site do Forsyth.

Leia mais:

Perpetuação de Putin no poder é uma das causas da invasão da Ucrânia, diz pensador

Daniella Consentino surpreende e faz discurso pró-ZFM na reunião do CAS

Os Prejuízos ao Brasil