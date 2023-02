Cras Colônia Antônio Aleixo é revitalizado em Manaus

Manaus (AM) – O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) no Colônia Atônio Aleixo foi revitalizado e estará a disposição dos moradores a partir desta segunda-feira (6). O prédio está localizado rua Raul Ribeiro, s/nº, comunidade 11 de Maio, Zona Leste de Manaus.

Algumas das reformas do prédio contemplaram: revisão completa em todas as suas instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e de lógica, pintura geral em paredes externas e internas, instalação de uma tubulação de gás e calha de 35 metros, inclusive com condutores de águas pluviais, além da revitalização completa de portas, janelas e até da quadra de esportes da unidade.

A partir desta segunda-feira, os usuários poderão realizar o agendamento para inserção ou atualização do Cadastro Único pela internet. Implantado em caráter experimental, inicialmente estará disponível para agendamento nos Cras Alfredo Nascimento, Betânia, Crespo e Colônia Antônio Aleixo.

A previsão é que ainda no primeiro semestre todos os Cras da capital estejam realizando o agendamento eletrônico. O endereço é https://agendasemasc.manaus.am.gov.br/

Esta é a quinta unidade do equipamento a ser entregue, de uma série de reformas que abrangem 17 unidades Cras da capital e 1 Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).