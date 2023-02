Ministro do STF libera volta de cobrança do ICMS sobre tarifas de energia elétrica

Um trecho da lei que alterou a cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) foi alterado, nesta sexta-feira (10), pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux. A decisão permite aos Estados voltar a cobrar as tarifas correspondentes aos custos de transmissão e distribuição. A mudança ainda será analisada pelos demais ministros do Tribunal.

A mudança imposta na lei sancionada ainda pelo ex-presidente Jair Bolsonaro representaria uma queda de arrecadação aos Estados. O cálculo é que a redução seria de cerca de R$ 16 bilhões por semestre. Essas tarifas são chamadas de Tust e Tusd, respectivamente.

Para balizar sua decisão o ministrou explicou que a estimativa é de que os Estados deixariam de arrecadar, aproxidamente, R$ 16 bilhões.

Os demais membros do STF analisarão a decisão de Fux a partir de 24 de fevereiro até 3 de março. Os trabalhos se darão por meio do plenário virtual da Corte, quando não há a leitura individual de cada voto, apenas o registro dos votos no sistema do Tribunal.

Leia mais:

Wilson Lima garante oportunidades para investidores e cooperação em bioeconomia

Economista assume o comando da Suframa temporariamente

Cetam abre inscrições para mais de 6 mil vagas em cursos em Manaus; saiba como se inscrever