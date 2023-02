Canadá derruba objeto voador não identificado que sobrevoava o país, diz primeiro-ministro

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou que um “objeto não identificado” que sobrevoava o país foi derrubado pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad), sigla em inglês) no sábado (11).

Em publicação no Twitter, Trudeau afirmou ter conversado sobre o objeto com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante a tarde, e que as Forças Canadenses vão recuperar e analisar os destroços.

“Ordenei a derrubada de um objeto não identificado que violou o espaço aéreo canadense. @NORADCommand derrubou o objeto sobre o Yukon (região no Noroeste do Canadá). Aeronaves canadenses e americanas foram utilizadas e um (caça) F-22 dos EUA disparou com sucesso contra o objeto”, escreveu o primeiro-ministro na rede.

“Falei com o presidente Biden esta tarde. As Forças Canadenses irão agora recuperar e analisar os destroços do objeto. Obrigado ao NORAD por vigiar a América do Norte”, complementou em outra publicação.

Em comunicado, a Casa Branca diz que o objeto foi rastreado pelas últimas 24 horas e que a decisão foi tomada com “cautela” e orientação dos militares de ambos os países. A nota afirma ainda que, durante a ligação, “os líderes discutiram a importância de recuperar o objeto para determinar mais detalhes sobre sua finalidade ou origem”.

“O objeto foi rastreado e monitorado de perto pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD) nas últimas 24 horas e o presidente (Biden) foi continuamente informado por sua equipe de segurança nacional desde que o objeto foi detectado. Com muita cautela e por recomendação de seus militares, o presidente Biden e o primeiro-ministro Trudeau autorizaram que ele fosse abatido”, diz o informe.

De acordo com o general Patrick Ryder, principal porta-voz do Pentágono, o objeto começou ser monitorado na sexta-feira à noite, no Alasca, e continuou quando ele entrou no espaço aéreo canadense no sábado. Ele foi abatido com um míssil AIM 9X.

“O NORAD detectou o objeto sobre o Alasca na noite de sexta-feira. Duas aeronaves F-22 da Base Conjunta Elmendorf-Richardson, no Alasca, monitoraram o objeto no espaço aéreo dos EUA com a ajuda de aeronaves de reabastecimento da Guarda Aérea Nacional do Alasca, rastreando-o de perto e levando tempo para caracterizar a natureza do objeto. O monitoramento continuou hoje quando o objeto cruzou o espaço aéreo canadense, com as aeronaves canadenses CF-18 e CP-140 se juntando à formação para avaliar melhor o objeto. Um F-22 dos EUA abateu o objeto em território canadense usando um míssil AIM 9X”, disse em nota.

Terceiro objeto a violar o espaço aéreo

O objeto é o terceiro a ter violado o espaço aéreo da América do Norte nas últimas duas semanas. No último sábado, um balão chinês que carregava equipamentos de espionagem foi abatido na costa da Carolina do Sul, sobre o Oceano Atlântico, por aviões de guerra dos Estados Unidos após sobrevoar o país, e também o Canadá, durante pelo menos sete dias.

Na sexta-feira (10), os EUA derrubaram um segundo objeto não identificado que voava sobre o Alasca. Segundo o general Patrick Ryder, o objeto era aproximadamente do tamanho de um pequeno carro, não era tripulado e foi abatido por um caça F-22 após ordem do presidente Joe Biden.

“O objeto estava voando a uma altitude de 40 mil pés e representava uma ameaça razoável à segurança do vôo civil”, Ryder em coletiva de imprensa. Aviões comerciais voam em altitudes de 40 a 45 mil pés.

O general afirmou ainda que o objeto não se parecia com o balão chinês abatido na semana anterior. Em nota neste sábado, o NORAD afirmou não ter mais detalhes neste momento sobre “incluindo suas capacidades, propósito ou origem”.

