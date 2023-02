Trecho interditado da Djalma Batista deve ser liberado

Trecho da Avenida Djalma Batista deve ser liberado para o trafego nesta quinta-feira (23), de acordo com a prefeita em exercício, vereadora e vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Yomara Lins, e o secretário de Obras, Renato Junior. A obra tinha a previsão de entrega de 20 dias, mas como os serviços continuaram durante o período carnavalesco, a entrega da obra foi antecipada.

O trecho estava interditado desde a quarta-feira (15) para trabalho de recuperação da via que afundou após um forte temporal. O secretário informou que a previsão é para que seja entregue na tarde de quinta já forem sete dias de trabalho interrupto.

“A nossa meta é entregar a via até o final da tarde de quinta-feira. Já se passaram sete dias de trabalho ininterrupto para chegarmos nesse resultado da fase semifinal, aqui na avenida Djalma Batista. O prefeito David Almeida determinou celeridade nas obras, cumprimos, e hoje chegamos a 80% do projeto concluído”, afirmou Renato Júnior. “Nessa madrugada, estávamos reunidos aqui no trecho, com toda a equipe técnica esperando a primeira carrada de Concreto Compactado a Rolo. Com o CCR, a base ficará mais resistente”, complementou.

O reaterro e o encabeçamento da nova tubulação em concreto armado já foram finalizados e iniciou o processo de implantação da base para receber a nova camada asfáltica, que será realizada na noite desta quarta-feira (22). A prefeita em exercício elogiou o trabalho ágil das equipes envolvidas.

“O trabalho não é pequeno, mas a equipe está dando o seu máximo, são muitas frentes de obras no local, atuando no encabeçamento, trabalhando no meio-fio e refazendo as fibras ópticas, para que, em seguida, o trecho receba o recapeamento asfáltico”, afirmou a prefeita em exercício.

