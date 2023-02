ABRH realiza Congresso Amazônico de Recursos Humanos

A Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-AM), vai promover nos dias 24 e 25 de agosto no Centro de Convenções Vasco Vasques, a 20ª edição do Congresso Amazônico de Recursos Humanos, que este ano ganha uma sigla e passa a se chamar CONAMARH.

Com o tema “Amazônia: do seringal à inteligência artificial”, o evento quer proporcionar ao público, uma imersão na história da economia da região, resgatando a evolução desde os tempos áureos dos seringais até os dias atuais, momento em que as inovações tecnológicas são uma realidade nos processos das pequenas e grandes empresas do Amazonas.

De acordo com a presidente da ABRH-AM, Silvana Aquino, a programação com paineis e palestras será desenhada sob o olhar do desenvolvimento das pessoas das organizações.

“Ano passado, nós abordamos o conceito de ESG (ambiental, social e governança) e o impacto nas organizações e sociedade. Realizamos um grande evento com mais 4 mil participantes entre congressistas e visitantes na Expo. Este ano, pretendemos fazer uma viagem em nossa própria história retratando os desafios e os grandes resultados da economia da região, com ‘cases’ locais e mostrar como estamos hoje. Mas, acima de tudo, nos atualizarmos com especialistas renomados do Brasil na área de inteligência artificial”, disse.

Além do tema geral do CONAMARH 2023, outros assuntos previstos para serem discutidos no evento são: preservação do meio ambiente, projetos de impacto social, saúde e educação, direitos dos povos originários e comunidades tradicionais, proteção da Zona Franca de Manaus (ZFM), tecnologia, inovação, trabalho do futuro e muito mais.

Programação

O evento acontece todos os anos e é destinado para empresários, lideranças, profissionais de RH, estudantes e interessados em conhecer mais sobre a área de recursos humanos. Simultaneamente com o CONAMARH, será realizada a 20ª Expo ABRH Amazonas, um espaço onde o público poderá visitar stands de empresas, praça de alimentação, etc.

O acesso à Expo e às palestras na Arena ABRH será gratuito. Porém, para assistir às palestras magnas na plenária, o congressista deve adquirir os ingressos, que variam entre R$ 321,75 e R$ 643,50 reais. As entradas podem ser compradas antecipadamente pela internet.

*Com informações da assessoria

