Quebrando o próprio recorde, família cultiva girassol mais pesado do mundo

A cabeça de girassol mais pesada do mundo pertence à família Fortey de Cwmbran, do País de Gales, no Reino Unido. A planta pesa 6,44 kg – aproximadamente o mesmo que dois recém-nascidos. A família superou o próprio recorde de 2021 em 1,23 kg, e entra para o Livro dos Recordes novamente.

Kevin Fortey, de 44 anos, cultivou o girassol com a ajuda de seu irmão Gareth, do filho Jamie e da mãe Marjorie. “Fiquei chocado com o peso dessa flor monstruosa”, disse ele ao Livro dos Recordes.

O girassol foi plantado durante uma onda de calor no final de maio e colhido em outubro. Ele cresceu por pouco mais de 20 semanas, atingindo uma altura de 3,35 metros.

A semente usada era da linha de sementes da família Fortey, que tem “mais de 100 anos”, de acordo com Fortey. Chamado de “Fortey Giant Sunflower”, foi originalmente criado na fazenda da família de seu pai em Suffolk e depois levado para o País de Gales.

Além de usar uma semente especial, a família domina a arte de cultivar girassóis de tamanho considerável. Antes do plantio, eles testam o nível de pH do solo e verificam se há alguma deficiência de nutrientes.

Eles também usam uma variedade de suplementos para melhorar a saúde e o crescimento das plantas, como adubos verdes, inoculante de enraizamento orgânico, chá de compostagem e uma mistura de guano (excremento de morcego) com alto teor de potássio.

“Cultivar qualquer planta requer tempo, dedicação, comprometimento, experiência e habilidade. Os girassóis de cabeça mais pesada precisam de uma estrutura melhor planejada para crescer, pois o peso das cabeças não poderia ser cultivado sem alguma forma de suporte”, diz Fortey.

Um grande cano de água também foi inserido no solo próximo ao caule, que foi usado para estimular as raízes a ampliar sua busca por água durante os estágios iniciais. Durante o resto das 20 semanas, eles nunca regaram o girassol à mão. Em vez disso, suas plantas eram alimentadas uma vez a cada 12 horas por um sistema de gotejamento ligado a um temporizador de bateria.

Este é o oitavo título do Guinness World Records que a família Fortey conquistou, e ainda detém quatro deles:

Maior folha de girassol: 68 x 87 cm

Beterraba mais pesada: 23,99 kg

Planta de batata mais alta: 2,84 m

Cabeça de girassol mais pesada: 6,44 kg

*Com informações da CNN

