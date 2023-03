Falso motorista de aplicativo é preso suspeito de estuprar passageira em Manaus

Na quinta-feira (23), Patrick Machado da Silva, 29, foi preso preventivamente suspeito de estuprar uma jovem de 20 anos, durante uma corrida por aplicativo de transporte. O crime ocorreu no dia 9 de outubro de 2022, no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul da capital.

A prisão aconteceu na rua Canários, conjunto Canaranas, bairro Cidade Nova, zona norte, e contou com o apoio dos policiais civis do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM) e Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai).

De acordo com o titular do 23° DIP, delegado Edgar Moura, no dia do crime, a vítima estava no bairro Petrópolis, zona sul, e solicitou uma corrida via aplicativo de transporte de mobilidade para o bairro Parque Dez de Novembro. O carro chegou e ela entrou no veículo, no decorrer do trajeto Patrick começou a constranger a jovem.

“Ele pediu para ela passar para o banco da frente e cometer os atos libidinosos, sempre ameaçando estar armado. Após o crime, ela foi à delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência e de imediato as providências foram tomadas”, disse Moura.

Durante as investigações, os policiais verificaram que Patrick havia se registrado como motorista de aplicativo com dados falsos na plataforma para cometer crimes. Com a identidade do infrator descoberta, foi representada à Justiça pela sua prisão preventiva, que foi decretada pelo Poder Judiciário.

Patrick responderá por estupro e será encaminhado para audiência de custodia, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Denúncias

O delegado destaca que qualquer vítima de crimes sexuais ou qualquer outro delito, devem registrar o BO na unidade policial mais próxima, ou procurar o 23° DIP, localizado na rua Mozart Guarnieri, bairro Parque Dez de Novembro.

As vítimas também podem ligar pelo número 181, disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), ou (92) 98524-5048, do 23° DIP. “A identidade do informante será preservada”, afirmou Edgar Moura.

