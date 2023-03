Suspeito de abuso sexual e desaparecimento de adolescente de 17 anos é preso em Manaus

Arnóbio Vicente de Andrade, de 53 anos, investigado por abuso sexual e pelo envolvimento no desaparecimento de Samuel Monteiro da Silva, de 17 anos, foi preso nesta quinta-feira (16). A vítima está desaparecida desde o dia 23 de dezembro de 2022.

O mandado de prisão temporária em nome do suspeito foi cumprido pela Delegacia Especializada em proteção à criança e ao Adolescente (Depca),

De acordo com a delegada Joyce Coelho, as equipes de investigação constataram que o homem é réu em um processo de abuso sexual praticado contra o adolescente, ocorrido dos 9 aos 13 anos.

“Já estava próxima a data de audiência de instrução e julgamento, que era para acontecer no dia 7 de fevereiro deste ano, quando ele se aproximou do adolescente e de sua avó, fazendo propostas para que ele desmentisse as acusações em juízo, mas isso foi negado pela vítima”, relatou Joyce.

Segundo a autoridade policial, após esse fato, o adolescente saiu de casa para ir em busca de um emprego, mas desapareceu, não retornou para casa e os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Investigações

No decorrer das investigações em torno do desaparecimento de Samuel, os policiais descobriram que ele havia se aproximado do adolescente e de sua avó, para que as acusações fossem retiradas. “Além disso, ao ser ouvido, o depoimento do suspeito apontou várias inconsistências. Suspeitamos, ainda, que a vítima esteja sendo mantida em cárcere privado ou tenha sido assassinada”, disse a delegada.

Durante diligências nesta quinta-feira (16/03), o homem foi localizado e preso nas proximidades da barreira, na zona norte Manaus.

Procedimentos

Foi solicitada à Justiça a conversão da prisão temporária para preventiva do suspeito. Ele será encaminhado para audiência e ficará à disposição do Poder Judiciário.

