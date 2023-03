Crescimento da produção de pitaya ganha incentivo no Amazonas

Atualmente, Manaus tem a maior produção do Brasil e o objetivo é tornar o Estado um dos maiores do mundo

A pitaya é uma nova vertente de produção rural que vem crescendo em Manaus, com isso o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), vai viabilizar ações para o aumento da produção em todo Estado de forma integrada com demais órgãos públicos.

Em reunião realizada, na terça-feira (28), entre a Sedecti, Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e o proprietário do empreendimento Toca da Pitaya, Cleber Medeiros, foram discutidas as soluções para o crescimento econômico do setor rural.

Essa parceria entre o Governo do Estado e a Toca da Pitaya auxiliará pequenos produtores rurais na plantação, no cuidado e no escoamento da produção para o abastecimento do mercado nacional, com o objetivo do Estado também levar o produto para o resto do mundo.

“No ritmo que a produção está crescendo em Manaus e com o apoio do Governo do Estado, num futuro muito próximo a pitaya irá representar uma parte muito relevante da Economia do Estado. É muito importante para diversificarmos os nossos vetores econômicos e assim cumprir o que foi determinado pelo governador Wilson Lima, beneficiando os pequenos produtores” afirmou o secretário Executivo de Desenvolvimento Econômico da Sedecti, Gustavo Igrejas.

Atualmente a Toca da Pitaya conta com mais de 110 mil pés da fruta, colocando a cidade de Manaus como a maior produtora de Pitaya do Brasil. Segundo o empresário Cléber Medeiros, os produtores da agricultura familiar de todo Amazonas receberão apoio técnico e destinação para tudo o que for colhido. Ele destaca ainda que a demanda é grande e a necessidade de crescimento da produção é necessária.

“O Governo do Estado do Amazonas e a Prefeitura de Manaus e Prefeitura de Rio Preto da Eva reconheceram a pitaya como um produto amazonense e hoje já estão fazendo a distribuição de mudas para a agricultura familiar sabendo que a produção desses pequenos produtores será comprada pela nossa rede. A Pitaya tem diversos benefícios que podem ser explorados de forma sustentável tendo uma forte cadeia produtiva, podendo se tornar um grande expoente da economia do Estado” destacou Cleber.

