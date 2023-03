Inscrições abertas para programas de Estágio e Representa da Ambev com vagas em Manaus

São Paulo, março de 2023 — Estão abertas as inscrições para os programas de Estágio e Representa da Ambev. Com vagas disponíveis para as unidades de Manaus (AM), a Ambev busca pessoas que sonham grande, valorizam a diversidade, sejam curiosas, tenham sede de aprender, inovar e sinergia com a cultura e os valores da companhia, como: a escuta ativa, sentimento de dono, colaboração e visão de longo prazo. Os interessados poderão se candidatar até o dia 11 de abril.

“Na Ambev, desenvolveremos a nossa gente, respeitando sempre a diversidade e a individualidade e com os nossos estagiários não são diferentes. Durante o programa, eles têm autonomia para gerenciar projetos, participar de mentoria com as lideranças e se envolver em iniciativas que geram impacto positivo para o negócio e para o nosso ecossistema”, afirma Marina Cury, Head de Atração da Ambev.

Nesta edição, o processo seletivo será híbrido e o programa presencial. Logo na inscrição, o candidato poderá escolher a unidade de sua preferência e o mundo Ambev que mais se identificar: Negócios e Operação. A companhia não limita a escolha dos candidatos por faculdade ou curso e o único pré-requisito é estar matriculado em Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo, com conclusão prevista entre julho de 2024 e julho de 2025.

Durante o processo, a Ambev oferece feedback concreto e robusto, além de não exigir os testes de inglês, o que torna os programas ainda mais inclusivos. A companhia também realizará uma das etapas, não obrigatória, no Ambeverso, uma plataforma imersiva dentro do metaverso para o candidato conhecer mais a Ambev.

Sobre o Representa, voltado exclusivamente para pessoas autodeclaradas negras (pretas e pardas), seu objetivo é promover mais equidade racial no mercado de trabalho. Todos os estagiários selecionados têm direito a realizar curso de inglês gratuito e um salário extra ao início da jornada na companhia para que possam se organizar na nova rotina.

Com os Programas de Estágio e Representa, a Ambev pretende encontrar talentos que estejam alinhados com a sua evolução cultural e o seu propósito de criar um futuro com mais razões para brindar, além de proporcionar experiências incríveis para os seus consumidores a partir de muita inovação, tecnologia e criatividade.

Para realizar a inscrição, basta acessar o link e conferir os detalhes das quatro etapas e benefícios oferecidos. Nos links: Estágio: https://www.ambev.com.br/estagio e Representa: https://www.ambev.com.br/programa-estagio-representa

*Com informações da assessoria

