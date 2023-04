Marido é preso suspeito de matar professora após discussão no interior do AM

No dia do crime, o suspeito chegou em casa pela madrugada sob efeito de bebidas alcoólicas e entorpecentes, segundo a polícia

Francisco Jean da Silva Veiga, de 46 anos, apontado como autor do feminicídio da própria esposa, a professora Alcione Batista Barbosa, que tinha 40 anos, foi preso na quarta-feira (12). Ele O crime ocorreu no domingo (9), na comunidade Bairro Alto, em Manicoré (a 332 quilômetros de Manaus).

A ação foi realizada pelo Departamento de Polícia do Interior (DPI) com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM) e Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O delegado Paulo Mavignier, diretor do DPI, destacou a celeridade na elucidação desse crime. A autoridade policial contou que Francisco e Alcione eram casados, mas estavam passando por desentendimentos em decorrência de vício de álcool e drogas por parte do autor.

“No dia do crime, ele chegou em casa pela madrugada sob efeito de bebidas alcoólicas e entorpecentes. Ambos discutiram e ele passou a estrangular a vítima, que bateu a cabeça e ficou desacordada. Ele pensou que ela havia morrido, e pegou sua embarcação, atravessou o rio, e jogou o corpo dela ali próximo”, explicou Mavignier.

Conforme o delegado Mateus Imperatriz Moreira, que está lotado no DPI e foi designado para conduzir as investigações em torno desse crime, o autor ainda tentou esconder os vestígios do delito que haviam na casa dele, no momento em que a equipe policial esteve lá, mas sem sucesso.

“Além de vestígios na casa onde eles moravam, também havia indícios na embarcação que ele usou para levar o corpo e jogar no rio. A perícia constatou a morte dela por afogamento”, disse o delegado.

O homem foi recambiado nesta quinta-feira (13), por volta das 13h, para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

