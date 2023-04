Prefeito destaca importância da preservação da ZFM em visita ao Polo Industrial de Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou na manhã desta sexta-feira (14), uma visita à fábrica da Moto Honda da Amazônia, no Polo Industrial de Manaus (PIM), para tratar da expectativa da adoção de um novo modelo econômico que se adequasse à nova proposta tributária do país.

Acompanhado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, e da comitiva do Grupo de Trabalho (GT) da Reforma Tributária, no Congresso Nacional, o chefe do Executivo municipal explicou que a visita foi fundamental para mostrar que o desenvolvimento regional precisa continuar sendo preservado, movimentando assim, a economia, gerando impostos, emprego e renda, além da contribuição para o meio ambiente.

“Nós queremos mostrar aos deputados e ao Brasil a importância da Zona Franca de Manaus, dos incentivos fiscais. Nós representamos um pouco mais de 1,52% do PIB nacional, porém representamos muito em relação à preservação ambiental. Esse é o maior projeto de preservação ambiental da história do mundo, portanto essa distribuição de renda, essa regionalização dos investimentos é importante, para trazer os investimentos. Manter os investimentos da ZFM é fazer com que a preservação da floresta continue sendo o molde principal desse modelo de desenvolvimento”, afirmou Almeida.

A fábrica da Moto Honda, instalada desde o início da ZFM, foi escolhida para representar o PIM. Na ocasião, o governador Wilson Lima destacou a importância de manter a competitividade do modelo.

“Não abrimos mão da ZFM. Fiz um apelo para que sejam mantidos os incentivos. Não se pode comprometer modelos que são exitosos, e que não são modelos que são criados hoje, são modelos que tem garantido o sustento de quem mora na região”, completou Lima.

Na ocasião, o presidente do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes, apontou que os benefícios das indústrias da Zona Franca de Manaus serão garantidos, e que as empresas já instaladas no PIM, não serão afetadas com as mudanças.

“É preciso respeitar a Constituição e a decisão tomada pelo congresso. Os benefícios das indústrias da ZFM serão garantidos até 2073 pelo Fundo de Desenvolvimento Regional, toda a reforma segue a ideia de ampliar a segurança jurídica”, explica.

