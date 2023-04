VÍDEO: foguete mais poderoso da história explode após decolagem

O Starship, o foguete mais poderoso da história, construído pela SpaceX, empresa de Elon Musk, explodiu sobre o Golfo do México nesta quinta-feira (20), minutos depois de decolar em uma plataforma de lançamento, em Boca Chica, no sul do Texas.

A espaçonave não conseguiu alcançar a órbita, alguns dos 33 motores do Super Heavy não estavam ativos, o foguete começou a girar e explodiu sobre o Golfo do México.

Ainda assim, o teste foi considerado um sucesso pelo fato do veículo ter saído da plataforma de lançamento.

Os engenheiros da SpaceX agora vão analisar os dados para entender o que aconteceu. O fato gerou uma sensação de alívio, considerando o sucesso parcial da missão.

O voo deveria ser de 1h30, a partir da base da companhia, a Starbase, em Boca Chica, no sul do Texas e, deveria finalizar no Oceano Pacífico, em um ponto próximo à costa do Havaí.

O dono da SpaceX, Elon Musk, ainda assim elogiou e parabenizou a equipe da empresa após o teste parcialmente sucedido.

“Parabéns @SpaceX equipe pelo emocionante lançamento de teste da Starship! Aprendi muito para o próximo lançamento de teste em alguns meses”, disse em uma rede social.

Jornada da Starship

O propósito do veículo será transportar pessoas e carga em futuras missões à Lua e Marte. O voo deve acontecer da seguinte forma, segundo a SpaceX:

55seg

Foguete da SpaceX atinge o “Max Q”, como é conhecido o pico de estresse mecânico;

2min52

Após a subida inicial, o foguete e nave se separam e o foguete se prepara para um pouso controlado na água, na região do Golfo do México;

2min57

O motor da Starship é acionado;

9min20

O motor da nave espacial é desligado e a Starship segue na órbita terrestre;

1h17min21

Depois de dar uma volta no planeta, a nave deixa a órbita da Terra e começa a voltar para a atmosfera;

1h30

Por fim, a Starship pousa no Oceano Pacífico, próximo à costa do Havaí, nos Estados Unidos.

O que é o Starship?

O Starship é o foguete de última geração da empresa aeroespacial SpaceX, mantida pelo bilionário Elon Musk. A nave deve levar tripulantes, como astronautas da Nasa, rumo ao espaço profundo, além de seguir para Lua e Marte.

É a nave mais poderosa já desenvolvida pela humanidade, pois, o sistema de 31 motores ligados ao mesmo tempo, gera 17 milhões de libras de empuxo, o dobro dos foguetes Saturn V, que foram usados para levar os astronautas das missões Apollo à Lua.

Ela também pode transportar 150 toneladas, quando a nave é reutilizada e até 250 toneladas quando for descartada após uma missão.

A Starship pode chegar a 120 metros de altura, quando está integrada ao propulsor Super Heavy, e é totalmente reutilizável, garantindo custos de operação menores.

Nesta missão, a nave não será recuperada, e nem tentará um pouso vertical, pois é um veículo em teste.

*Com informações do SBT News

