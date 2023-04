Loppiano Pizza celebra 29 anos de história em Manaus com shows e promoção especial

A tradicional pizzaria da capital amazonense conta com uma programação especial, com direito a ação promocional e apresentação de artistas locais

Manaus (AM) – Atrações musicais e prêmios marcam a celebração dos 29 anos da Loppiano. A tradicional pizzaria da capital amazonense conta com uma programação especial até sábado (29), com direito a ação promocional e apresentação de artistas locais.

O objetivo da agenda é celebrar junto com os amigos e clientes a história do empreendimento fundado pelo casal Rogério e Lourdinha Cunha em 1994, localizado no Centro de Manaus.

“Montamos essa programação para comemorarmos com nossos clientes todas as vitórias conquistadas durante esse período. Temos certeza que saímos mais fortes, sentindo uma grande benção de Deus, especialmente no período pós-pandemia”, salienta o sócio-proprietário da consagrada pizzaria.

Durante o período de celebração, os frequentadores ganham a oportunidade de participar da “Roleta da Sorte” em compras acima de R$ 150, limitada a um giro diário por CPF, com valores não acumulativos.

A ação garante descontos (como redução de 50% no valor de um chopp ou refrigerante em lata e de 30% em uma sobremesa), pontos no programa fidelidade e ainda um super prêmio: um jantar com pizza grande e mais dois refrigerantes em lata.

Rogério explica que, caso o cliente vá ao estabelecimento mais de uma vez durante a Semana de Aniversário da Loppiano, pode girar a roleta novamente, porém, os descontos só têm valor para o dia do consumo. “Com exceção do super prêmio, já que o jantar pode ser marcado em até 15 dias”, acrescenta.

Na tentativa de também agraciar os consumidores que optam pelo delivery, a Loppiano ainda premia com Pontos em Dobro os pedidos feitos pelo WhatsApp ou telefone.

“Como não temos como levar a roleta para a casa de cada um dos apaixonados pelas nossas iguarias, decidimos liberar pontos em dobro para nossos clientes do delivery, em compras de qualquer valor. Se normalmente ganham um ponto a cada R$ 1, até o encerramento da semana ganharão dois no nosso Programa Fidelidade”, destaca Rogério.

Tradicional parabéns

Celebração do aniversário de pizzaria contará com apresentações musicais Foto: Divulgação

Na véspera do encerramento da Semana de Aniversário da Loppiano, os clientes ainda poderão curtir uma noite com clássicos do rock e uma trilha focada nos anos 70 e 80. Isso porque, a partir de 20h desta sexta (28), a banda Liverpool marcará presença no palco da pizzaria, com participação especial do DJ Batista Pi.

Rogério conta que o grupo que homenageia os Beatles – formado por Marcus Ferreira (guitarra e voz), Vanir César (guitarra, teclado e voz), Leonardo Dezzairo (contrabaixo), Geovani Leite (contrabaixo), Renzzo David (bateria) e Agnaldo Sanches (bateria) – tem uma conexão muito grande com o estabelecimento.

“Quando eles estavam começando, nós resolvemos dar espaço para eles, já que nosso propósito é apoiar os talentos da terra. Então, aproveitamos esta data de celebração para marcar mais um encontro com a banda na nossa casa. Além disso, teremos a participação do DJ Batista Pi, tocando músicas dos anos 70 e 80, para deixar a noite ainda mais memorável”, assegura.

O evento musical também contará com o tradicional parabéns e distribuição de bolo para os clientes. De acordo com Lourdinha e Rogério, tudo foi pensado para homenagear os frequentadores da pizzaria, que são parceiros de longa data. “Queremos mostrar que temos enorme alegria em encontrá-los durante esses 29 anos. E tudo isso está sendo um esquenta para a superfesta dos 30 anos.”

*Com informações da assessoria