Fundo Manaus Solidária recebe fraldas descartáveis arrecadadas por servidores da Prefeitura de Manaus

Manaus (AM) – A secretaria de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), da Prefeitura de Manaus, entregou, na manhã desta sexta-feira (18), ao Fundo Manaus Solidária (FMS), um total de 6.108 fraldas descartáveis geriátricas e infantis, arrecadadas durante ação solidária realizada em outubro, na programação do “Mês do Servidor Público Municipal”.

O repasse do material foi feito pelo titular da Semad, Ebenezer Bezerra, juntamente com o subsecretário de Gestão de Pessoas, Fábio Alho.

“Na Prefeitura de Manaus, nós fizemos a arrecadação para destinar aos que mais precisam, porque a solidariedade é nosso lema. Em nome do prefeito David Almeida, nos solidarizamos nessas ações que antecedem as festas de fim de ano, com uma profunda ternura aos mais necessitados, o que é pouco para quem doa, mas que se torna muito para quem recebe. Por esse motivo, iremos fazer desta ação, uma ação contínua”, disse o secretário.

Do total de 6.108 itens, 1.014 unidades de fraldas geriátricas foram arrecadadas pelos servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed), vencedora da ação solidária. Em segundo lugar ficou a Casa Militar, com o total de 970 unidades.

“Todos os servidores fizeram a sua doação e contribuição de forma solidária. Trabalhamos em equipe e é comum a caridade no setor. Que, por meio do plano de ações em campanhas, possamos contribuir de forma constante e satisfatória, tendo um sentimento de amor ao próximo, fortalecendo a ajuda às instituições que realmente necessitam”, contou Vania Braga, gerente de Desenvolvimento do Servidor da Semed.

O Fundo Manaus Solidária trabalha com 63 instituições, fortalecendo e fomentando a execução de monitoramento dos valores institucionais que atendem em situações de vulnerabilidade. As doações recebidas serão destinadas à Fundação Doutor Thomas (FDT), à Casa Vicente de Paulo, ao Instituto Abílio Pontes, entre outras doações a projetos sociais que trabalham para dar melhores condições de vida às pessoas.

“É motivo de muita alegria e de agradecimento a todos os servidores, que se dedicaram a doar um pouco de si, além de ser um ato de responsabilidade social, colocando um empenho maior nessas ações de cidadania que precisam do apoio de todos. Trabalhamos e atendemos instituições, de infantis a idosos”, explicou a vice-presidente do FMS, Fabíola Ribeiro.

Servidor do Departamento de Informática (DSTI) da Semad, Paulo Ricardo, 59 anos, participou da ação solidária pela primeira vez. Ele contou que achou muito interessante o movimento e destacou a importância de ajudar o próximo, e nunca esmorecer.

“Já estou pensando em fazer o planejamento para a próxima ação, para quando for entregue termos um resultado ainda maior, terei dedicação total e o que nos motiva é saber que estamos ajudando alguém”, afirmou.

