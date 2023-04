Programa +Crédito investiu R$75 milhões no primeiro quadrimestre de 2023

O Governo do Amazonas, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), atingiu a marca de 75 milhões aplicados, totalizando 4.316 operações de crédito em diversos setores da economia nos primeiros quatro meses deste ano. Os recursos são provenientes do Programa +Crédito Amazonas, que oferece a oportunidade de acesso a financiamentos com taxas de juros subsidiadas e prazos flexíveis para empreendedores de todos os municípios do estado, na modalidade online, pelo site www.afeam.am.gov.br.

O incentivo financeiro fez a diferença na vida de Francisca Lima de Araújo, autônoma, cliente da Afeam desde 2011, a costureir, que trabalha há mais de 20 anos com confecção de roupas íntimas, partiu do sonho de ter uma máquina de costura própria e esse foi o estímulo para a realização do primeiro financiamento na Agência.

Atualmente, a empreendedora tem um pequeno ateliê de costura, está no seu 11° financiamento e tem orgulho de sempre ter pago em dia as parcelas do seu crédito. “Eu honro o meu nome, nunca atrasei nenhuma parcela e graças a Deus por isso, pois eu pagava com as minhas costuras”, destaca.

A empreendedora é um exemplo de vida que foi transformada por meio de políticas de inclusão social e de fomento ao desenvolvimento regional empreendidas pelo Governo do Amazonas. iniciativas como o Programa +Crédito impulsionam a retomada do crescimento econômico na capital e no interior do estado, com geração de emprego e renda.

De acordo com o diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro, o compromisso é seguir aplicando os recursos públicos com responsabilidade. “Esse cenário favorável subsidia a visão arrojada do Governo do Amazonas para os próximos quatro anos, a meta é investir, por meio da Afeam, R$1 bilhão no quadriênio 2023-2026, sendo R$ 277 milhões somente em 2023”, destacou.

Formas de acesso

Todo processo do crédito é feito de forma on-line, por meio do Portal do Cliente no site da Afeam (www.afeam.am.gov.br). Para operações do setor primário, os interessados devem procurar a unidade Local do IDAM no seu município com a documentação completa conforme relação de documentos disponível no site da Afeam.

*Com informações da assessoria

