UGPE e Sebrae planejam desenvolver empreendedorismo nas áreas do Prosamin+ e Prosai

A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) planejam uma parceria para a promoção do empreendedorismo entre os beneficiários do Programa Social e Ambiental de Manaus e do Interior (Prosamin+) e do Programa de Saneamento Integrado (Prosai), de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

O objetivo é apoiar a gestão de pequenos negócios mapeados nas áreas sob intervenção dos programas, capacitar os empreendedores individuais e trazê-los para a formalidade. Nas áreas das comunidades da Sharp, na zona leste, e Manaus 2000, zona sul, por exemplo, a UGPE já mapeou mais de 270 famílias beneficiárias do Prosamin+ que desenvolvem alguma atividade econômica informal.

Para essas pessoas, o programa projetou a construção de equipamentos como feiras e outros espaços comerciais, diferenciando-se do que aconteceu em etapas anteriores, quando alguns beneficiários, por falta de opção, acabaram montando negócios nos próprios apartamentos, permanecendo na informalidade.

“A proposta é completamente adequada ao que desenhamos, como lições aprendidas de etapas desenvolvidas em gestões passadas. Em Manaus, trabalhamos com as pessoas que já estão reassentadas, fazemos o acompanhamento delas, e com as que estão em processo de reassentamento”, destacou o coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo.

Ele destaca que em Parintins, a UGPE está fazendo a preparação e o desenho institucional do trabalho para a implantação do Prosai. “Nesse sentido, o Sebrae poderá ser nosso parceiro em vários projetos pensados para as famílias no Prosamin+ de Manaus e em Parintins”, ressaltou.

Na última sexta-feira (28), Campêlo e a equipe técnica da UGPE reuniram-se com a diretora técnica do Sebrae, LaMisse Said da Silva Cavalcanti, e com o analista do órgão, Vicente Schettini, para tratar sobre a futura parceria.

De acordo com LaMisse Said, as ações do Sebrae no Amazonas se encaixam na política social do Prosamin+ e do Prosai, uma vez que possuem várias atividades de continuidade com os beneficiados e no entorno dos residenciais, com o objetivo de dar novas oportunidades às famílias.

“O Prosamin é um programa importantíssimo na melhoria das condições sociais e ambientais da população de baixa renda. Queremos alcançar todas as atividades econômicas que já foram mapeadas, oferecendo nosso portfólio de produtos para apoiar a gestão dos negócios dos empreendedores que serão transferidos para as novas áreas comerciais”, afirma.

Para Vicente Schettini, UGPE e Sebrae podem pensar em trabalhos de curto, médio e longo prazo, deixando um legado ainda maior ao programa socioambiental. “Capacitar, acompanhar e apoiar empreendedores a formalizar seu negócio, contribui com a economia familiar, a geração de empregos e com o bem-estar dos contemplados pelo Prosamin+”, aponta.

Um dos pontos destacados para a futura parceria é incentivar as mulheres, que muitas vezes são as chefes de família responsáveis pelo sustento do lar. “Também queremos atender os empreendedores informais e levar nossas ações, em especial para as mulheres, sejam elas já empreendedoras ou aquelas que desejam abrir um negócio próprio”, destaca LaMisse Said.

Nos próximos dias, as equipes da UGPE e do Sebrae realizarão novas reuniões, desta vez para que cada órgão apresente suas sugestões de projetos e decidam o melhor modelo de trabalho em conjunto.

*Com informações da assessoria

