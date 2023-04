Em jogo eletrizante, Botafogo vence Flamengo no Maracanã

O Botafogo venceu o Flamengo por 3 a 2 em jogo eletrizante neste domingo (30), no Maracanã. Tiquinho Soares, duas vezes, e Victor Cuesta marcaram para o Alvinegro, enquanto Léo Pereira também anotou duas vezes para o Rubro-Negro. O duelo também ficou marcado por expulsões e polêmicas envolvendo a árbitra Edina Alves.



Com o resultado, o Flamengo volta a perder posições na tabela de classificação e pode terminar a rodada na 14ª posição, enquanto o Glorioso é líder e único time com 100% de aproveitamento no Brasileirão. Na próxima jornada, as equipes enfrentam Athletico Paranaense e Atlético-MG, respectivamente.

INÍCIO EQUILIBRADO, FLAMENGO COM A BOLA



O início de jogo viu o Flamengo mais com a bola no pé, bem no estilo praticado por Jorge Sampaoli. Vidal teve grande chance, mas parou na trave, enquanto Everton Cebolinha chutou perigosamente para a defesa de Lucas Perri. A proposta do Botafogo, por sua vez, era de se fechar e buscar o erro do adversário para armar um contra-ataque. Até os primeiros 25 minutos, o duelo foi bastante estudado.



FLAMENGO VACILA, E BOTAFOGO SAI NA FRENTE



Quando o Botafogo conseguia melhorar na partida, veio o primeiro grande erro do Flamengo. Victor Sá arrancou pela esquerda, chamou para dançar e Wesley, garoto, deu toque sutil e suficiente para derrubar o atacante. Pênalti para o Glorioso, convertido aos 30 minutos por Tiquinho Soares. Foi o primeiro gol do principal artilheiro do Alvinegro em clássicos.



FESTA DO GLORIOSO NO FIM DO PRIMEIRO TEMPO



O restante do primeiro tempo voltou a ter o Flamengo com a posse, mas sem muita objetividade. Mesmo com o pênalti cometido, Wesley foi um dos nomes mais importantes na parte ofensiva para o Rubro-Negro, criando muita dificuldade para Marçal. Gabigol combinou algumas vezes com o jovem lateral em boas tramas. No entanto, o castigo do Rubro-Negro veio no último lance da etapa inicial.



Primeiro, Tiquinho Soares arriscou chute de longe e obrigou Santos a fazer grande defesa. No escanteio, contudo, o Botafogo castigou com Victor Cuesta, sem chances para o goleiro do Flamengo. Aos 50 minutos da etapa inicial, o Glorioso ampliava a vantagem de maneira justa. As escolhas de Sampaoli se provaram erradas, e o Rubro-Negro foi para os vestiários com dois gols de desvantagem.

COM O JOGO NA MÃO, BOTAFOGO PERDE A CABEÇA



O segundo tempo parecia que vinha mais do mesmo: o Botafogo controlava as ações com tranquilidade, enquanto o Flamengo tinha muita dificuldade para criar. No entanto, um lance despretensioso mudou a partida. Everton Cebolinha fez falta em Júnior Santos, mas recebeu um pisão violento de Rafael na sequência da jogada. O lateral alvinegro já tinha amarelo e foi expulso.



Depois disso, o Botafogo perdeu totalmente a foco na partida. Muita reclamação por parte dos jogadores, mas nada se comparou a Luís Castro. O treinador não se segurou, gritou com a árbitra Édina Alves e também foi expulso. Em meio ao momento de desatenção, o Flamengo aproveitou para diminuir. Aos 13 minutos, Léo Pereira recebeu cruzamento de Fabrício Bruno e mandou para o fundo das redes.



BRILHA A ESTRELA DE TIQUINHO SOARES



Justamente no momento em que o Flamengo parecia chegar ao empate, com alto volume, o Botafogo aproveitou e fez o terceiro. Aos 26 minutos, em momento de displicência da defesa rubro-negra, Tchê Tchê fez linda jogada, passou por três e serviu Tiquinho Soares. O atacante teve o trabalho de apenas deslocar Santos e ampliar para o Glorioso. Balde de água fria na equipe de Jorge Sampaoli.



LÉO PEREIRA DIMINUI, MAS NÃO É SUFICIENTE



A partir daí, foi a vez do Flamengo perder a cabeça. Primeiro, Marinho e David Luiz receberam amarelo por faltas violentas, mas Thiago Maia subiu o tom e quase foi expulso. A “sorte” foi que lesionou na jogada e apenas recebeu cartão amarelo. No entanto, ainda teve tempo de diminuir aos 40 minutos, de novo com Léo Pereira de cabeça.



No fim, o Botafogo se fechou e contou com a falta de eficiência do Flamengo para conquistar os três pontos. Matheus França, Pedro, Marinho e outros rubro-negros tiveram chances para empatar, mas pararam no goleiro Lucas Perri, um dos destaques do jogo. Frustração na Gávea e festa em General Severiano.

*Com informações do Lance

