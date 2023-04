Atletas do ‘Manaus Olímpica’ conquistam 4 ouros no primeiro dia do Brasileiro de Jiu-Jítsu

Começou no último sábado (29), o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu, em Barueri (SP). A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), contemplou 42 atletas com passagens aéreas para participar da competição, que é uma realização da Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu (CBJJ) e segue até o próximo dia 7 de maio.

O primeiro dia de disputas foi positivo para as crianças manauaras, com a conquista de quatro medalhas de ouro e uma de prata. Ana Izabelle da Silva (faixa laranja), Pedro Phelipe Bezerra (faixa amarela), Eduarda Barroso Borges (faixa amarela) e Adriano Medeiros Morilo (faixa laranja), subiram no lugar mais alto do pódio, na categoria infantil. Já Paulo Messias Aciole assegurou a medalha de prata na categoria júnior.

O programa “Manaus Olímpica”, da prefeitura, surge como um meio de oportunizar e colocar os talentos amazonenses nas principais competições do Brasil e do mundo em várias modalidades. Os lutadores contemplados garantiram as vagas e as passagens por meio da seletiva do programa organizada pela FME, que aconteceu no início de março e reuniu mais de 400 participantes.

“Nossa largada no Brasileiro foi satisfatória e temos muito pela frente. É um campeonato de alto nível. Todo o processo foi executado e respeitado para que chegássemos em Barueri com uma delegação competitiva. Esperamos que nossos atletas aproveitem e também se divirtam”, afirmou o diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira.

Maior campeonato de jiu-jítsu do país e um dos maiores do mundo, o Brasileiro da CBJJ conta com mais de sete mil atletas inscritos de diferentes municípios brasileiros. A edição deste ano é a maior em número de participantes da história da competição.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Atletas amazonenses desembarcam em São Luís para disputar os Jogos Universitários Brasileiros Praia 2023

Fluminense perde para Fortaleza na Arena Castelão

Mestre Robson Gracie morre aos 88 anos