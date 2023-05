Piranhas atacam oito pessoas em balneário no Tarumã, em Manaus

Espaço é cercado por igarapé na região que integra a bacia hidrográfica do Rio Negro, com maior incidência de casos de ataque de piranhas.

Um ataque de piranhas deixou, pelo menos, oito pessoas feridas em um balneário no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O fato ocorreu nesta segunda-feira (1º), enquanto os banhistas aproveitavam o feriado do Dia do Trabalhador.

O espaço é cercado por igarapé na região que integra a bacia hidrográfica do Rio Negro, com maior incidência de casos de ataque de piranhas.

“Senti um “choque” no meu calcanhar, quando saí da água vi que algumas pessoas estavam falando sobre piranhas e mordidas. Reparei no meu pé e vi as marcas”, relatou a universitária Adaiany Monteiro, uma das vítimas.

Após as pessoas saírem da água, alguns banhistas começaram a pescar e capturaram piranhas no tamanho adulto.

Todas as vítimas tiveram ferimentos leves na região dos pés. O balneário ainda não se manifestou sobre os ataques e providências que devem ser tomadas após o episódio.

