Preso homem que aparece em vídeo espancando mulher em Manaus

Lindomar de Castro Ribeiro, de 44 anos, foi preso nesta sexta-feira (5), depois de ter aparecido em vídeos espancando a esposa na frente do filho, em um apartamento no Viver Melhor 3, localizado no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

Segundo a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), o suspeito foi capturado após denúncia feitas pelos familiares da vítima. Há registros das agressões em gravações desde 2021, mostrando que o crime acontecia há muito tempo.

A vítima já está recebendo acompanhamento psicossocial e jurídico da Procuradoria da Mulher da Assembleia, que atua em parceria com a Defensoria Pública do Estado (DPE).

O caso

Uma jovem de 23 anos foi resgata pela polícia após ser vítima de violência doméstica pelo próprio marido, de 44 anos. Os crimes aconteciam no apartamento do casal, em um residencial localizado no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

A denúncia foi apresentada pela deputada estadual Alessandra Campelo durante sessão plenária da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) de quarta-feira (3). Os vídeos exibidos no telão deixaram os parlamentares em estados de choque e revolta, pelo nível de agressividade.

Nas gravações, o suspeito desfere socos, empurrões e ameaça a vítima com uma faca. As cenas de violência aconteciam na frente do filho do casal.

