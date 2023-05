TJAM e Faculdade Santa Teresa realizam mutirão de audiências de conciliação

Manaus (AM) – A Faculdade Santa Teresa (FST), por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas, e em parceria com o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), realiza nesta quinta-feira (11) e sexta-feira (12) mais uma edição do mutirão de audiências de conciliação.

Durante o mutirão, que acontece na sede do NPJ, localizado na rua Rio Madeira, 444, bairro Nossa Senhora das Graças, das 8h às 12h, serão realizadas audiências, a maioria entre consumidores e empresas, como as de energia e telefonia. A ação faz parte do projeto “Justiça Eficaz”, executado pela 3ª Vara do Juizado Especial Cível, do TJAM.

Segundo a coordenadora do NPJ, Mônica Dias, esse é o segundo mutirão realizado pela FST em parceria com o TJAM. Ela explica que as pessoas que participam já possuem processo em andamento na Justiça e a audiência de conciliação é uma etapa importante para acordo entre as parte. “É uma solução rápida para determinados conflitos e que é benéfica a todos”, disse.

Nesta edição, participam da audiência como conciliadores 52 estudantes do curso de Direito da instituição. Eles passaram por treinamento com as equipes do TJAM. “Essa é uma oportunidade de contribuir com a sociedade e com a formação dos acadêmicos, que conseguem colocar em prática o que aprendem em sala de aula”, frisou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

David Almeida se reúne com representantes do TJAM e MPAM e defende transparência

Estágio: TJAM abre inscrições para banco de dados em 21 áreas

Nélia Caminha aclamada para presidir TJAM no biênio 2023/2024