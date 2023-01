Estágio: TJAM abre inscrições para banco de dados em 21 áreas

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) divulgou nesta quarta-feira (18) inscrições abertas para o banco de dados de estágio remunerado para estudantes de nível superior em 21 áreas, por meio da Divisão de Provimento e Movimentação de Pessoas da Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep/TJAM).

As vagas incluem Administração, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Contabilidade, Design, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Estatística, Fisioterapia, História, Informática, Jornalismo, Odontologia, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Psicologia e Serviço Social. Os estudantes vão atuar na Secretaria de Serviços Integrados da Saúde (Sesis) do Tribunal.

As inscrições podem ser efetuadas por meio do link https://tinyurl.com/tjamestagiocapital até o dia 10, para estudantes da capital matriculados a partir do 3º período em instituições de ensino superior autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), e com coeficiente de rendimento acadêmico igual ou superior a 7,0. Após o cadastro e conforme a necessidade de preenchimento das vagas, os estudantes que preencherem os requisitos serão convocados para entrevista com os profissionais dos setores afins.

