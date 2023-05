Telegram precisa apagar mensagem contra PL das Fake News, determina STF

O Telegram vai precisar apagar a mensagem criticando o Projeto de Lei das Fake News, enviada na terça-feira (9) aos usuários do aplicativo. A determinação é do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, divulgada nesta quarta-feira (10).

A empresa tem 72 horas para o cumprimento da determinação, e caso seja descumprida, o aplicativo vai ser tirado do ar e ainda acarretará uma multa de R$ 500 mil por hora.

“O Brasil está prestes a aprovar uma lei que irá acabar com a liberdade de expressão”, diz a mensagem disparada pelo aplicativo aos usuários.

O ministro determinou que além de apagar a mensagem, o aplicativo também fizesse uma retratação pública.

“Por determinação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a empresa Telegram comunica: A mensagem anterior do Telegram caracterizou FLAGRANTE e ILÍCITA DESINFORMAÇÃO atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à Democracia Brasileira, pois, fraudulentamente, distorceu a discussão e os debates sobre a regulação dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada (PL 2630), na tentativa de induzir e instigar os usuários a coagir os parlamentares”.

*Com informações do Terra

Leia mais

Telegram envia mensagem tendenciosa em massa contra PL das Fake News