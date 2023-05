Mês das mães: aquecimento do mercado imobiliário em Manaus deve movimentar o período

Data está entre as mais significativas do ano e deve ter aquecimento ainda maior comparado a 2022

Manaus(AM) – Retribuir às mães tudo o que lhe foi dado durante a vida é uma das maiores realizações para os filhos. Com a aproximação do dia para celebrá-las, essa vontade aumenta ainda mais e as possibilidades de presentes são muitas, até mesmo as mais ousadas e permanentes.

E por que não aproveitar a ocasião e oferecer algo realmente marcante, como a realização do sonho do apartamento próprio? Com planejamento e aproveitando as oportunidades do mercado, muitos filhos podem conseguir deixar a data mais marcante do que o esperado.

Em Manaus, a MRV acabou de apresentar ao mercado o Residencial Vista do Parque, no Parque Dez, um dos bairros mais tradicionais da capital amazonense. As vendas começaram no mês passado e a proposta do empreendimento é proporcionar ao morador um cotidiano mais prático com todas as funcionalidades de um condomínio fechado e com uma localização que é realmente o sonho de muita gente que quer comprar um imóvel em Manaus, por ser perto de escolas, centro comerciais, shoppings, hospitais, espaços de lazer, dentre outros.

O residencial conta com oito torres, sendo térreo e mais sete andares, com apartamentos de dois quartos, medindo aproximadamente 45 m², e opções de suítes, no tamanho de 49 m². As torres incluem elevadores, e todos os apartamentos têm ainda varanda gourmet com churrasqueira.

Para o gestor comercial da MRV no Amazonas, Victor Lopes, o empreendimento conta com diferenciais capazes de agradar todas as famílias e as formas de negociações diferenciadas tornam possíveis as chances de aquisição do imóvel como um presente para as mães.

“As vendas já estão um sucesso e os clientes podem negociar diferentes formas de pagamento diretamente conosco”, sinaliza. “O imóvel é um dos investimentos mais seguros e rentáveis, e um presente desses consegue surpreender toda a família”, completa.

A MRV segue com a expectativa de lançar 2.728 unidades habitacionais em Manaus apenas em 2023, o que vai gerar cerca de 500 empregos diretos, além de obras de melhoria na infraestrutura das vizinhanças de seus empreendimentos, beneficiando a população como um todo.

Sobre MRV

Com mais de quatro décadas de mercado, a MRV acumula um histórico robusto de inovações para proporcionar experiências diferenciadas para seus clientes, se posicionando na vanguarda da indústria nacional. Seu processo de transformação digital vem consolidando a companhia na chamada indústria 4.0. Com foco principal no cliente, todo o investimento em inovação tem como finalidade proporcionar uma experiência diferenciada para esse público que conta com uma base de mais de 500 mil famílias.

A MRV é profunda conhecedora de seus consumidores, seus hábitos de consumo e saúde financeira destes milhares de pessoas. Com foco na evolução constante de seus processos, a MRV foi a primeira empresa de seu setor a desenvolver e colocar em funcionamento uma plataforma de vendas, que possibilita seus clientes realizarem todo o processo de compra de um imóvel digitalmente. Acesse e conheça mais sobre a MRV: www.mrv.com.br.

*Com informações de assessoria

Leia mais:

Mais da metade dos brasileiros pretende presentear as mães

Cetam oferta mais de 500 vagas para cursos de gastronomia, panificação e confeitaria no AM

Com mais de 8 mil alunos matriculados, Cetam inicia ano letivo em Manaus