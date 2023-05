Polícia apreende 280 kg de maconha em casa na Compensa, em Manaus

Equipes da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam 280 quilo de drogas em uma casa no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. A ação aconteceu na noite desta quinta-feira (11).

A equipe recebeu denúncia anônima, por volta de 23h, relatando que um casal estaria transportando entorpecentes na rua Amazonas.

Durante as diligências, nenhum suspeito foi encontrado, mas foram apreendidos dentro de uma residência 271 tabletes de maconha do tipo skunk; uma balança de precisão digital; documentos de identificação pessoal e outros objetos.

Conforme a polícia, a dona da casa relatou que o imóvel estava alugado para um inquilino e não soube informar nem o nome do suspeito e nem a procedência do material.

A testemunha e o material apreendido foram encaminhados para o Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), onde as investigações continuam para identificar e prender os responsáveis pelo material ilícito.

Nos quatro primeiros meses de 2023, a Polícia Militar apreendeu oito toneladas de entorpecentes, em ações policiais executadas na capital e no interior. Os dados são do Sistema Integrado de Segurança Pública da Polícia Militar do Amazonas (SISPMAM).

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

