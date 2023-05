Cursos de qualificação destinados aos trabalhadores do Sindechrsam e contribuintes no AM

Manaus (AM) – O Sindicato dos Empregados do Comércio Hoteleiro, Bares, Restaurantes e Similares do Amazonas (Sindechrsam), em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), está promovendo a oferta de diversos cursos de qualificação entre os meses de maio a novembro de 2023. Ao todo, são dez cursos com turmas pela manhã e tarde direcionados aos sindicalizados, contribuintes e seus dependentes e são inteiramente gratuitos.

De acordo com informações da entidade, serão ofertadas duas turmas, com no máximo 50 alunos. Entre os cursos ofertados estão inglês e espanhol aplicados a serviços turísticos, confeiteiro, garçom e garçonete, atendimento ao cliente, culinária regional, camareira e recepcionista em eventos e em meio de hospedagem e organizador de eventos.

Abrindo a temporada dos cursos para 2023 com as primeiras turmas, estão os cursos de inglês e espanhol aplicados a serviços turísticos que seguem com as inscrições abertas. As aulas estão previstas para iniciar dia 22 de maio no miniauditório do sindicato.

Os cursos terão carga horária de 150 horas com duração de um mês e meio. Os demais cursos serão iniciados conforme as inscrições para formação das turmas. Portanto, é importante fazer já sua inscrição, vagas limitadas.

O presidente do Sindechrsam, Gerson Almeida, destaca sobre a importância da parceria no fortalecimento da capacitação dos profissionais da categoria tornando-os cada vez mais preparados para atenderem as demandas do mercado.

“A nossa preocupação é proporcionar uma qualificação e qualidade no atendimento destes profissionais para a rede hoteleira, restaurantes, bares e similares. Essa parceria com o governo do Estado é muito positiva para o mercado de trabalho e para o desempenho destes trabalhadores no seu ramo de atuação”, disse.

Cursos destinados para qualificação de profissionais Foto: Divulgação

Conforme a direção do Sindicato, o início das aulas depende do quantitativo necessário de participantes para formação de turmas, ou seja, de no mínimo 30 pessoas.

Os trabalhadores associados e seus dependentes interessados em participar dos cursos, devem procurar a sede do sindicato, na Rua Dr Machado n.º 93 – Centro, para fazer suas inscrições.

Documentos necessários

Carteira de Identidade (RG); CPF; Comprovante de Residência; Comprovante de escolaridade

Mais informações 3232-7185 / 99486-6345 / 99292-5301

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Trabalhadores nascidos em julho e agosto recebem abono salarial nesta segunda

Mães empreendedoras: mulheres enfrentam desafios para conciliar os negócios e maternidade no Amazonas

Ambev mostra que garrafas retornáveis são a melhor opção para o bolso e meio ambiente