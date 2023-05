TastyLovers, se preparem: McDonald’s lança Big Tasty Bacon Barbecue

A linha Tasty é um sucesso do McDonald’s e, para completar, acaba de ganhar um novo sanduíche: o Big Tasty Bacon Barbecue. A experiência do Big Tasty ainda mais saborosa trazendo para o novo sanduíche três dos ingredientes mais desejados pelos TastyLovers: o molho não emulsionado sabor barbecue, a famosíssima cebola crispy e as incríveis fatias de bacon crocante, uma experiência que é um exagero de sabor para matar até as maiores #FomesDeMéqui.

Segundo Sérgio Eleutério, Diretor de Marketing do McDonald’s Brasil, o lançamento vem para reforçar a linha Big Tasty e novas experiências inesquecíveis de sabor a mais clientes.

“Estamos sempre de olho nos desejos dos nossos consumidores e o Big Tasty Bacon Barbecue traz esse exagero de sabor – quase que desnecessário, como brincamos na campanha de lançamento – para extrapolar a experiência indulgente do Big Tasty e matar a #FomeDeMéqui dos TastyLovers com ingredientes tão desejados em um único sanduíche.”

Confira abaixo todos os ingredientes que compõem o novo sanduíche:

Big Tasty Bacon Barbecue: Pão Tasty, molho Tasty (molho emulsionado sabor carne grelhada), cebola crispy, alface americana, tomate, bacon em fatias, queijo processado sabor ementhal, carne 100% bovina e molho não emulsionado sabor barbecue.

A partir de 10 de maio, os TastyLovers poderão experimentar a novidade em todo o Brasil, pedindo pelo Peça e Retire, passando no Drive-Tudo ou no próprio restaurante, fazendo o pedido pelos Totens de auto atendimento ou no balcão.

*Com informações da assessoria

