Assembleia Legislativa media reunião entre os professores e Poder Executivo

Manaus (AM) – Na tarde desta quinta-feira (18), a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) mediou a reunião entre os professores do Estado e o Poder Executivo para chegar a um denominador sobre as reivindicações da categoria. Conduzida pelo presidente da Casa, deputado Roberto Cidade (União Brasil), a reunião contou com a presença de treze parlamentares, do secretário de Governo, Sérgio Litaiff Filho e de representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam) e da Associação dos Servidores Administrativos da Educação (Avamseg).

O presidente da Comissão de Educação da Aleam, deputado Cabo Maciel (PL) destacou o papel do Poder Legislativo e a condução do presidente da Casa, deputado Roberto Cidade (UB) na intermediação entre os sindicatos e o Governo. “Esta Casa recebeu os representantes da categoria. Na quarta-feira, fomos à Sede do Governo reunir e hoje o Executivo chegou a um percentual de 8% para negociação. Os sindicatos levarão essa proposta aos professores. Também será marcada uma reunião com Sindicato e membros do Governo, a Seduc e a Sefaz para que possamos saber de que forma será possível avançar ainda mais em cima do que já está sendo proposto”, explicou.

Maciel reforçou a atuação da Assembleia Legislativa e colocou o Parlamento estadual à disposição dos servidores e do Governo do Estado. “A Assembleia recepciona, opina, se posiciona, dá ideias, e, com isso, as pautas avançam. Esperamos que as negociações avancem e na segunda-feira a paralisação encerre”, avaliou.

A presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, ressaltou que a categoria está disposta a abrir negociação e espera que a lei seja cumprida. Adiantou que a assembleia da categoria acontecerá na segunda-feira, quando será tomada a decisão dos professores.

Além do presidente Roberto Cidade, participaram da reunião os deputados Cabo Maciel (PL), presidente da Comissão de Educação da Aleam; Felipe Souza (Patriota), líder do Governo: Alessandra Campêlo (PSC), Wilker Barreto (Cidadania), Dr. Gomes (PSC), Abdala Fraxe (Avante), Joana Darc (União Brasil), Rozenha (PMB), Mayra Dias (Avante), Débora Menezes (PL), Comandante Dan (PSC), Sinésio Campos (PT) e Mário César Filho (União Brasil).

*Com informações da ALEAM

