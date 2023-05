‘Verni.Z’: Galeria do Largo apresenta mostra de arte da nova geração de artistas manauaras

Manaus (AM) – O Centro de Artes Visuais Galeria do Largo exibe a partir desta sexta-feira (19) a mostra “Verni.Z”, que expõe as vivências e o dinamismo de 16 jovens artistas manauaras, ressaltando o contexto urbano amazônico com seus contrastes: a cidade e a floresta, a tradição e o futuro, e o orgânico e o hightech.

A curadoria buscou, na diversidade de linguagens e ferramentas, expor as narrativas poéticas de cada artista, de forma que o público seja testemunha de uma exibição impossível de rotular, por ser arte, essa que transcende qualquer fronteira de classificação. O objetivo da curadoria é mostrar ao público manauara a produção artística da mais nova geração de Manaus.

Segundo a curadora Virna Lisi, a exposição apresenta uma grande diversidade de linguagens artísticas: arte 3D, animação, poesia, fotografia, Lambe-Lambe, instalação, arte orgânica, audiovisual, arte digital e performance.

“A maioria dos artistas é da periferia, onde há uma carência de recursos e estrutura para se dedicarem à arte e, ainda assim, possuem essa vontade incessante de criar e se expressar através da arte”, ressalta Virna.

De acordo com o titular da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, é muito importante destacar o protagonismo dos jovens artistas, bem como a divulgação dos espaços culturais.

“Desse modo, fica posto, este momento e local, para estes jovens determinados e criativos expressarem sua realidade e imaginário únicos, nos levando à reflexão através de seus olhares e anseios”, opina Marcos Apolo.

*Com informações da assessoria

