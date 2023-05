Anitta revela que ensinou amiga na cama: ‘Gozou em dois minutos’

Anitta voltou a gerar polêmica em entrevista com temática sexual

Anitta voltou a gerar polêmica ao fazer uma declaração sexual. Ao participar do podcast norte-americano “Call Her Daddy”, a apresentadora Alexandra Cooper quis saber se a cantora terminaria com um homem se ele não fosse bom em praticar sexo oral e Anitta respondeu: “Eu ensino. Não gosto quando faz assim (ela mexeu a língua freneticamente)”.

A famosa acrescentou: “Eu não gosto quando o cara chega e vem metendo a língua com força, chega a assustar”.

Na sabatina, Anitta ainda deu detalhes de uma experiência sexual que teve com outra mulher. “Eu estava ensinando uma amiga minha a como lamber uma b*ceta e gozei em três minutos e ela gozou em dois”, revelou.

Atualmente solteira, a poderosa finalizou dizendo que tem curtido essa fase. “Eu até quero transar, mas precisa ser um pênis dos bons. Tem que ser um pênis, um cérebro, uma língua, e muitas outras coisas, sabe? Tem que ser uma mistura de coisas, porque o sexo exige muito. Para mim é bem trabalhoso, eu gosto de fazer um showzinho.”

*Com informações da assessoria

