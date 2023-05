Filha de Viih Tube dorme para não tomar banho: ‘Igual a mãe’

A influenciadora Viih Tube postou em suas redes sociais que a filha, a pequena Lua, dormiu para não tomar banho e fez uma comparação com ela mesma: “Igual a mãe”, disse ela, que ficou conhecida por não tomar banho em uma edição do Big Brother Brasil. As informações são do Metrópoles*

“Eu vendo que ela dormiu pesado bem na hora do banho. Acho que fazendo igual à mãe para não tomar. Ela pensa que me engana”, brincou Viih no Instagram, usando filtro de maquiagem de palhaço tanto em si mesma como na bebê.

Recentemente, a ex-BBB brincou com a situação do banho e disse que passou a gostar ainda menos de tomar banho depois do nascimento de Lua, que aconteceu no início de abril. A influencer ainda revelou que se casou com Eliezer, em março, sem tomar banho antes da cerimônia.

Leia mais:

Eliezer compra passagem errada durante viagem com Viih Tube

Viih Tube anuncia gravidez; veja vídeo

Viih Tube dedica peça a Rodrigo Mussi e faz revelação