Pátio Gourmet promove “Coffee Day”, com os baristas Victor Capobiango e Katriny Bruce, em Manaus

Manaus (AM) – Os baristas Victor Capobiango e Katriny Bruce participam, na próxima quarta-feira (24), do “Coffee Day”, evento do Pátio Gourmet e Santa Clara, direcionado aos apaixonados por café. Os dois vão ministrar um treinamento exclusivo para clientes convidados sobre tipos de café e diferentes preparações.

O “Coffee Day” ocorre às 18h, no restaurante Marimari, localizado ao lado do Pátio Gourmet, no conjunto Morada do Sol. Victor Capobiango ressalta que o treinamento será bastante dinâmico. Os participantes, diz ele, vão aprender sobre tipos de grãos de cafés, as melhores combinações e também a preparar algumas bebidas que podem ser facilmente reproduzidas em casa. “Para quem adora café essa vai ser uma experiência gastronômica especial”, destacou.

Segundo Victor, o café proporciona uma variedade de combinações, do tradicional coado até expresso.

“A proposta desse treinamento é justamente apresentar um pouquinho do universo dessa bebida tão apreciada pelos brasileiros”, destacou.

Victor Capobiango é gastrônomo, barista, empresário e representante comercial no Grupo 3 Corações. Já Katriny Bruce é barista da 3 Corações e outras marcas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em Barreirinha, Idam fomenta a cultura do café com distribuição de mudas clonais

Empresa de Manaus inova na personalização de cestas de café da manhã para o Dia dos Pais

Com investimento de R$ 15 milhões, T7 vai beneficiar mais de 45 mil pessoas por dia