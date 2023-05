Em Barreirinha, Idam fomenta a cultura do café com distribuição de mudas clonais

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), com o objetivo de fomentar o desenvolvimento da cultura do café no Amazonas, iniciou, neste mês, a distribuição de mudas clonais de café Robustas Amazônicos para produtores do município de Barreirinha (distante 331 quilômetros de Manaus). As entregas começaram nesta semana e continuam ao longo do mês. A expectativa é que 1.800 mudas sejam plantadas até o dia 20 de maio.

O gerente da unidade local do Idam no município, Rafael Koide, detalhou que na mais recente entrega, na quarta-feira (3), a equipe realizou o transporte das primeiras mudas de café para as propriedades dos agricultores Francismar Garcia Dutra, Marcelo Caetano Cardoso Dutra e Raimundo Alfredo Garcia Gomes, localizados, respectivamente, na Agrovila do Caranã, Distrito de Pedras e Comunidade Santo Antônio da Maloca. A iniciativa faz parte do Projeto Prioritário do Café para o município de Barreirinha.

Na ocasião das entregas, também foi realizada uma Demonstração de Método da técnica de enxertia na cultura do abacateiro, visando precocidade da produção, formação de um pomar que apresente mais facilidade nos tratos culturais, uniformidade e manutenção das qualidades da cultivar-copa, ministrada pelo engenheiro agrônomo Lucas Nobre.

Para o agricultor Delebrando Dutra Pereira, a nova técnica traz a esperança de melhorias no seu sistema produtivo. “É uma primeira vez, uma coisa nova. Estamos buscando novas técnicas, para que nosso produto seja mais valorizado, tenha mais qualidade e venha produzir mais também”, pontuou Delebrando.

*Com informações da assessoria

