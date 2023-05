Projeto ‘Família Solidária’ realiza evento em homenagem ao dia das mães

Manaus (AM) – O Projeto Família Solidária Pró-menor Dom Bosco, de caráter filantrópico de Assistência Social básica a famílias em situação de vulnerabilidade, realizou neste final de semana, um evento especial em homenagem aos Dia das Mães, para as famílias participantes do projeto. Na ocasião, em torno de 27 famílias participaram de uma manhã recreativa, com momentos de confraternização e brindes às mães.

A assistente-social coordenadora do projeto, Jane Vieira, declarou ao Em Tempo que esse evento faz parte de ações elaboradas pelo projeto, que acontecem nas principais datas comemorativas como no Dia das Mães, Páscoa e Natal, para fortalecer os vínculos entre os familiares.

“As famílias que estão em situação de extrema vulnerabilidade e pobreza necessitam de uma grande ajuda, então nós do Projeto Família Solidária entramos com auxílio de parceiros e amigos, para efetivamente mudar a vida dessas famílias, trazendo qualidade de vida, emancipação e autonomia. Uma vez que adotamos uma criança no projeto dentro da própria família fazemos as adoções, não retiramos a criança do seio familiar, e isso faz com que os vínculos familiares fiquem cada vez mais fortalecidos, fazendo com que essas famílias consigam mudar a história de suas vidas.”, declarou.

O projeto Família Solidária foi criado pela Instituição Pró-menor Dom Bosco, que é caráter filantrópico de Assistência Social básica, educacional e religiosa, sem fins lucrativos, onde há 41 anos atua na cidade de Manaus. Atualmente eles trabalham com cinco projetos ativos: Sonhar Vida, Construir Vida, Vida Viva, Família Solidária e Programa de Aprendizagem.

Uma mãe que participa do projeto há 11 anos com suas filhas, Mônica Barbosa, afirmou que é uma honra participar há tanto tempo, de uma ação que mudou a sua vida e a de milhares de pessoas.

“Muitas pessoas e muitos familiares são beneficiados através dele, cerca de 300 pessoas, me sinto honrada em fazer parte disso. São ofertadas cestas básicas, almoços e eventos, todos pensados para trazer o melhor à estas familias”, declarou.

O projeto atende crianças, adolescentes e jovens, assim como suas famílias em situação de vulnerabilidade social, suprindo necessidades básicas referentes à alimentação, saúde, lazer, vestuário, educação e qualificação profissional.

O objetivo é acompanhar as famílias, através de inclusão escolar e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, com atividades programadas e realizadas durante todo ano, para os beneficiários e seus familiares. Uma de suas ações é dar melhores condições financeiras, através de cursos de qualificação profissional aos adolescentes, jovens, pais ou responsáveis em situação de desemprego.

Atualmente são assistidas 60 famílias de baixa renda, cerca de 250 pessoas de 0 a 85 anos de idade em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica e crianças e adolescentes de 09 a 18 anos de idade, com apoio à função protetiva à família.

As pessoas interessadas em fazer parte do projeto ou ajudar com contribuições financeiras basta entrar em contato pelas redes sociais, no facebook: Pró menor Dom Bosco e no instagram: @promenordombosco. Presencialmente o Instituto atende de segunda a sexta-feira das 10h às 17h, no Complexo Dom Bosco, no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste de Manaus.

