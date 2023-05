Detran reforça importância de respeito às leis de trânsito para diminuição de acidentes

No Amazonas, de janeiro a abril deste ano, cerca de 104 pessoas morreram vítimas de imprudências no trânsito

Para chamar a atenção de motoristas, passageiros, pedestres e ciclistas sobre o valor da vida, as ações de prevenção do Maio Amarelo, promovidas pelo Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), seguem levando à população mensagens de reflexão que garantem mais segurança, respeito às leis de trânsito e contribuem para reduzir os acidentes de trânsito no Estado.

No Brasil, os acidentes no trânsito matam cerca de 1,2 milhão de pessoas por ano. Já no Amazonas, de janeiro a abril deste ano, cerca de 104 pessoas morreram. De acordo com o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, os números ainda são altos, mas com o trabalho de prevenção, o Estado vem conseguindo uma redução.

O diretor – presidente do Detran, Rodrigo Sá

“Em média, 300 pessoas morrem por ano em todo o Amazonas, mas nós queremos reduzir este número. Então, todas as entidades que fazem parte do sistema de trânsito, estão imbuídas neste propósito, para reduzir o número de vítimas e os impactos que os acidentes causam na saúde pública e em outras áreas do poder público também”, ressaltou Rodrigo.

Além disso, a Secretária de Saúde do Amazonas (SES-AM), faz um alerta à população sobre o aumento das cirurgias causadas pela imprudência no trânsito. Segundo a coordenação de Urgência e Emergência, em 2022, mais de 10 mil pessoas deram entrada nas unidades de saúde do estado, vítimas de acidentes de trânsito. Em 2023, de janeiro até abril, o número de ocorrências registradas chega a 3,6 mil pessoas.

De acordo com o secretário da SES, Anoar Samad, as motocicletas são responsáveis pelo maior número de atendimentos na rede de urgência e emergência.

“Nós pedimos que, principalmente os motociclistas, respeitem às leis de trânsito, trabalhar com direção defensiva. Nós temos todos os dias, no Brasil, pessoas perdendo a vida por causa da alta velocidade e da imprudência. Então, é muito importante que você que é motorista, faça a sua parte”, disse o secretário.

Anoar também enfatizou que a rede de saúde do Estado tem toda uma preparação para receber as vítimas que sofrem com as imprudências do trânsito. Mas, ressaltou que as taxas de atendimentos são altas e que precisam de uma atenção dos condutores, para que tenham uma diminuição no número nos casos.

“No interior, esses politraumatismo são chamados pela UTI aérea, que nós temos uma rede importante. Na capital, nós temos vários hospitais preparados para o primeiro atendimento e depois, as cirurgias que se façam necessárias. Mas se nós conseguirmos que esses casos diminuam em 10%, teremos 10% a mais de leitos para tratar outras doenças e até mesmo as cirurgias eletivas”, enfatizou.

Núcleo de Atendimento

Como parte dos serviços ofertados para a sociedade, o Governo do Amazonas lançou, neste mês, o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Acidente de Trânsito (Navat) do Detran-AM. Conforme Rodrigo de Sá, o objetivo é orientar e dar suporte com serviços para as pessoas que sofrem com as consequências de acidentes no trânsito, bem como as vítimas e os familiares.

“Quando o acidente ocorre, existe as consequências, as pessoas são vitimadas, muitas delas ficam sequeladas permanentemente, saem do mercado de trabalho, pais perdem os seus filhos e essas pessoas precisam de um amparo do estado”, concluiu.

O núcleo irá ofertar serviços na área social, jurídica e de assistência ao Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT).

Ações educativas

A equipe de Educação para o Trânsito do Detran Amazonas vem realizando, ao longo do mês de maio, várias ações com o intuito de conscientizar condutores e pedestres sobre a importância de se respeitar as leis de trânsito e, assim, diminuir os índices de acidentes de trânsito com vítimas fatais e lesionadas. O órgão deve encerrar o mês com mais de 33 atividades.

Além disso, a instituição vem promovendo palestras de conscientização em empresas e universidades; leva teatro de fantoches para as escolas de educação infantil e realiza abordagens educativas com distribuição de materiais em toda a capital.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Dono de cervejaria é preso por desacato ao tentar impedir fiscalização em Manaus

Governador do Amazonas e Ministro de Pesca lançam campanha para o estado do AM

Feijoada Solidária arrecada fundos para criança com doença rara