Homem precisa de cirurgia para retirar desodorante do ânus

Ele foi ao hospital duas horas após não conseguir retirar o desodorante do corpo

Um homem iraniano de 30 anos teve de passar por uma cirurgia de emergência para retirar um tubo de desodorante de dentro do seu corpo. O homem colocou o objeto por meio do ânus, mas acabou perdendo-o dentro do aparelho digestivo.

Esta não foi a primeira vez que este mesmo homem precisou de auxílio após perder objetos enfiados pelo ânus.

“Ele tinha no histórico médico inserção retal anterior de corpo estranho sem complicações”, relataram os médicos que o atenderam em um estudo de casos publicado na revista Visual Journal of Emergency Medicine de abril.

Ele foi ao hospital duas horas após não conseguir retirar o desodorante do corpo. Embora estivesse com muita dor abdominal, o iraniano não apresentava outros sintomas.

A dor era tão intensa que os médicos não puderam fazer exames complexos antes de fazer a retirada do objeto, eles guiaram o procedimento de emergência apenas por um raio-X. Foi feito um corte na barriga dele, por onde o objeto foi retirado. O iraniano ficou dois dias no hospital e depois teve alta.

Transtorno

Não são incomuns os casos de pessoas hospitalizadas por inserir objetos no ânus em busca de prazer sexual. De acordo com o estudo dos médicos que atenderam o iraniano, os mais comuns são, nesta ordem, os “dispositivos sexuais, garrafas de vidro, alimentos e vegetais (como pepino) e objetos de madeira”.

Somente neste ano, já viralizaram na internet casos de pessoas usando a marcha do carro, uma lâmpada e uma bola de golfe como estimulador sexual. O ato de enfiar objetos estranhos no corpo é chamado de parafilia, um transtorno psicológico de ordem sexual que expõe as pessoas a comportamentos de risco.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Mulher tenta entrar em presídio de segurança máxima com droga no ânus

Anitta lança perfume íntimo e tatuagem no ânus é a logo do produto

Homem que foi preso por transportar drogas no ânus queria pagar funeral da mãe