Anitta lança perfume íntimo e tatuagem no ânus é a logo do produto

Através das redes sociais, a rainha do pop tornou público o lançamento do ‘Puzzy’, uma colônia com foco para uso em áreas erógenas

A cantora Anitta lançou um perfume íntimo. Através das redes sociais, a rainha do pop tornou público o lançamento do ‘Puzzy’, uma colônia com foco para uso em áreas erógenas.

Um dos maiores nomes da música brasileira no momento, Anitta brincou com a novidade. “Agora vocês vão poder sentir de perto porque que todo mundo corre atrás da minha ‘larissinha’”, escreveu no Twitter.

Anitta também aproveitou o lançamento da nova fragrância íntima para alfinetar os sertanejos que tentaram criticá-la por uma tatuagem nas suas regiões íntimas.

“Chega de tanta gente lucrar e ganhar palco através do meu ‘polemic’. Chegou a minha hora. Em breve meu perfume íntimo à venda nesse Brasil todo. A pepeka de milhões, o piu piu de milhões, ‘as bola’ de milhões, o ‘polemic’ de milhões. Cheiroso pro resto da vida”, continuou.

Embora o comércio de sabonetes e outros tipos de cosméticos seja comum, especialistas alertam que toda vagina tem um odor característico e não há problema algum com isso. O odor não tem nenhuma relação com falta de higiene, é absolutamente normal.

Médicos ginecologistas são categóricos em afirmar que a melhor combinação para cuidar da área é sabonete neutro e água.

“A vagina tem um mecanismo de autolimpeza, por isso não há necessidade de lavar por dentro. Você pode usar um sabonete neutro e água na parte externa, na vulva”, orienta a ginecologista e obstetra Mariana Lemos Osiro.

*Com informações do G1

Leia mais:

Atriz mostra filho de 3 anos dando beijo na boca e internautas criticam

Criminosos exibem cabeça decapitada e deixam recado para rivais em retaliação à morte de “L7”

Vídeo: filhos de Giovanna Ewbank sofrem ataque racista e atriz parte para cima de mulher