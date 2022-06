Homem que foi preso por transportar drogas no ânus queria pagar funeral da mãe

Com diversas passagens pela polícia, ele já foi preso ao tentar entrar em uma cadeia com um celular no bumbum

Tyrone Grimes, de 25 anos, encontrado pela polícia de Cheshire, na Inglaterra, com 58 embalagens de heroína e crack no ânus revelou à imprensa britânica o motivo do crime. Conforme relato, ele cometeu o delito com o objetivo de custear o funeral da mãe, vítima de câncer. As informações são do jornal The Mirror.

O rapaz foi preso por tráfico de drogas há um mês, no dia 11 de maio. “Com atitude suspeita, ele foi revistado e pacotes de diamorfina (heroína) e crack foram apreendidos”, revelou o promotor do caso, Paul Wood.

“Ele não cooperou, ameaçou a polícia e fez vários comentários depreciativos”, acrescentou.

Estima-se que Grimes carregava 580 libras, aproximadamente R$ 3.500, em drogas no momento da prisão. Ele ainda portava um telefone descartável.

Essa não foi a primeira vez que o rapaz foi encarcerado por esconder objetos nas partes íntimas. Com diversas passagens pela polícia, Grimes já foi preso ao tentar entrar em uma cadeia com um celular no bumbum.

Advogada do acusado, Carmel Wilde afirma que o cliente entrou no mundo do crime após a morte da mãe. Ela ainda diz que Grimes foi diagnosticado com depressão e transtorno bipolar depois da perda. O juiz condenou o rapaz a 3 anos e 4 meses de prisão.

