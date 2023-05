Alckmin indica Rollemberg para presidir Conselho de Administração do CBA

Manaus (AM) – O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, indicou o secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria, Rodrigo Rollemberg, para presidir o Conselho Administrativo do Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA).

A escolha foi comunicada pelo ministro em ofício assinado no dia 26 de maio, e enviado ao presidente da Fundação Universitas de Estudos Amazônicos (FUEA), Elias Moraes de Araújo.

Rodrigo Rollemberg presidirá o CBA Foto: Divulgação

Com a indicação, Rollemberg vai representar o ministério no conselho instituído para administrar o CBA, que deixará de ser vinculado à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), e passará a ser gerido pela FUEA, organização social qualificada em decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último dia 3 de maio.

A conclusão dessa transição depende de assinatura de contrato de gestão entre o MDIC e a FUEA, que ocorrerá em breve.

A mudança em curso dará ao CBA mais autonomia para captar recursos públicos e privados, o que permitirá a ampliação das atividades de pesquisa, o desenvolvimento de produtos e de negócios com recursos naturais da Amazônia.

As parcerias têm o objetivo de garantir o fornecimento de matéria-prima a preços competitivos para assegurar a sustentabilidade, tanto dos negócios gerados a partir da biodiversidade amazônica, quanto das comunidades diretamente envolvidas.

*Com informações da assessoria

